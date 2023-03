Juan Soler es alcanzado por su pasado, reviven confesión de zoofilia y él bloquea a quienes lo confrontan por su declaración en un programa de televisión.

A través de las redes sociales se ha viralizado un video de la visita de Juan Soler al programa ‘Miembros al aire’ donde reveló que tuvo un encuentro sexual con una cabra.

Tras su confesión de zoofilia, Juan Soler -de 57 años de edad- ha recibido un sinfín de críticas sin embargo el actor ha decidido bloquear a todas aquellas personas que lo están cuestionando.

Juan Soler, conductor y actor. (Agencia México)

Juan Soler hace confesión de zoofilia en pleno programa

En las últimas semanas, Juan Soler se ha encontrado en medio de la controversia por las diferentes declaraciones que ha realizado.

La polémica con Juan Soler comenzó cuando en ‘Sale el Sol’ fue cuestionado sobre el parecido que existía entre sus exparejas, de inmediato señaló que todas ellas eran mujeres de nacimiento.

Las declaraciones de Juan Soler no terminaron ahí ya que tachó que era una moda las personas trans y destacó que a él no le gustan y por eso no está en la modernidad.

“Esos amores modernos de qué mujeres con pene, no me gustan, esa nueva generación no. Yo no estoy en la modernidad” Juan Soler

Ser trans no está de moda. Que hablen de nosotras y nos alucinen hasta en la sopa es lo que está de moda, ¿verdad, @juansolervalls?



El que en pan piensa, hambre tiene.pic.twitter.com/cvpsmNgQ1l — Láurel Miranda (@laurelyeye) March 1, 2023

En medio de la controversia por sus comentarios transfóbicos, Juan Soler volvió ha generar comentarios negativos luego de que se revivió un video -de hace 3 años- donde hace una confesión de zoofilia.

Durante el programa ‘Miembros al aire’, Mauricio Mancera, Jorge Van Rankin, Bazooka Jones y Juan Soler hablaron sobre lo más vergonzoso que habían hecho en su vida.

En ese momento Juan Soler confesó que en su adolescencia había usado una cabra para que le practicara sexo oral. “¿Es neta, enfermo zoofílico?” expresó Mauricio Mancera al escuchar a su compañero.

Juan Soler relató con lujo de detalles lo que pasó cuando tenía 15 años e incluso al mostrarle a Jorge Van Rankin lo que había sentido el conductor solo señaló “que rico”.

“Las cabritas hacen así con la boca (imitando el movimiento). Neta, éramos cinco; yo era el número tres” Juan Soler

Juan Soler bloquea a todas las personas que lo cuestionan por su confesión de zoofilia

Pese a las fuertes declaraciones de Juan Soler, los conductores de ‘Miembros al aire’ le celebraron sus palabras y no hubo algún reproche, contrario a lo que se vive en las redes sociales.

Tras viralizarse las declaraciones de Juan Soler, usuarios han pedido que se le castigue al conductor por incitar a la zoofilia.

“¿Cómo es posible que Juan Soler declare actos zoofílicos en la televisión y no pase nada? Eso es un delito, no nos hagamos tontos”, “Ningún animalito esta para complacer sexualmente, ¿tan urgido está?, que repugnante hombre”, “No me imaginaba que Juan Soler era tan violento con los animales. Qué asco”, “Lo único bueno del indignante caso de Juan Soler es que se va a quedar sin empleo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

En medio de las críticas, se dio a conocer que Juan Soler ha decidido bloquear a todas las personas que lo han confrontado en lugar de reconocer su error.

Juan Soler (@GArnauda / Twitter )