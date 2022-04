El productor de televisión Juan Osorio reveló que ya comunicó a sus seres queridos cuál es su última voluntad: Que esparzan sus cenizas en Televisa.

La pandemia de coronavirus ha puesto a prueba la salud de Juan Osorio, pues no sólo el Covid-19 lo puso en estado grave cuando se infectó, a finales de 2020.

Hace poco, Juan Osorio compartió una foto en redes sociales, donde se veía en una cama de hospital, conectado a un tubo de respiración y con suero.

Juan Osorio quiso tranquilizar a la gente, afirmando que su estancia de varios días en el nosocomio fue parte de un chequeo de rutina, pero pocos se lo creyeron.

Más aun, por la reciente revelación que hizo Juan Osorio, afirmando que ya dejó estipulada su última voluntad y se la comunicó a su hija mayor para que la lleve a cabo.

En entrevista, Juan Osorio explicó por qué su última voluntad es que sus cenizas sean esparcidas en las instalaciones de Televisa:

“Lo digo de todo corazón: yo mi carrera la hice en Televisa, a mí Televisa, mi casa, me dio la oportunidad de crecer y evolucionar, y el día que yo me muera, mi hija lo sabe, mis cenizas quiero que estén regadas en los jardines de Televisa”

Juan Osorio dijo que su deseo de que sus cenizas se queden en Televisa es su forma de " ser agradecido, saber valorar lo que uno es a través de alguien que confió”.

En entrevista con Inés Moreno para YouTube, Juan Osorio dio más detalles sobre el tema de su última voluntad.

Así, Juan Osorio señaló que incluso hizo un pacto con su hija para que ella esparza sus cenizas en la televisora, tan pronto como le entreguen sus restos incinerados:

“Dios no lo quiera pase algo, me cremas en la tarde, agarras tu cajita de cenizas, guardas si quieres para tu casa y las demás las riegas en los jardines de Televisa. Soy de esa empresa, del inventario, y aunque deje de producir siempre seré televiso, no hay vuelta de hoja”

Juan Osorio, productor de televisión