Pese a que el estreno de la primera entrega presentó algunas complicaciones, Juan Osorio arranca grabaciones de la segunda temporada de “El último rey”.

Así lo confirmó el productor de televisión y teatro Juan Osorio durante una entrevista que le realizó el periodista Edén Dorantes.

“Ya estamos grabando la segunda temporada”, dijo y adelantó un poco de lo que se verá en la continuación de “El último rey. El hijo de pueblo”, cuyo primer capítulo fue visto por más de 8 millones de personas.

Pablo Montero como Vicente Fernández en 'El último rey' (@elultimoreymx/Instagram)

“Traemos cosas muy interesantes, muy fuertes, la verdad sí creo que le va a gustar mucho a la gente”, señaló e informó que la historia continúa basada en el libro de Olga Wornat.

“Vamos a tocar fibras muy fuertes, vienen etapas… ayer grabamos unas escenas impresionaste con Sara Corrales, quien da vid a Patricia. Vienen cosas impresionantes que la gente no conoce”, dijo.

Y ya desbocado adelantó que hay una escena en donde doña Cuquita le da una cachetada bien dada a Vicente Fernández, aunque se negó a revelar el por qué.

Bioserie de Vicente Fernández, El Último Rey (@elultimoreymx/Instagram)

Así como insiste en que la bioserie no está empeñada en exhibir a Vicente Fernández por lo que no hablará del reciente escándalo que lo involucra.

Como te informamos, a Vicente Fernández se le está acusando de haber bloqueado varias carreras de intérpretes de música regional mexicana.

¿Segunda temporada de “El último rey”, contará con la participación de Pablo Montero?

Por otra parte, Juan Osorio adelanta que el elenco de la primera temporada continuará así como habrá nuevos personajes.

Y por supuesto, confirma que Pablo Montero continuará al frente de este proyecto que está dando de qué hablar:

“El cerebro y la columna de todo esto es Pablo Montero, que además, para sorpresa de muchos es un hombre que se comprometió al personaje, al reto”, subraya.

Pablo Montero como Vicente Fernández (@pablomoficial / Instagram)

Juan Osorio toma lo mejor de las crítica a “El último rey”

Finalmente, Juan Osorio se dice consiente de las críticas que ha recibido la bioserie “El último rey. El hijo de pueblo”, las cuales le dejan claro que su proyecto no está pasando desapercibido.

“Dime qué proyecto que trascienda no es criticado o qué persona que triunfe no es criticada. Las criticas hay que oírlas, las que aportan, las que te construyen, vengan, y las que no dejarlas fluir, no pasa nada”, concluye.