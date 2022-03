‘El último rey’ no abordará el narcotráfico, revela Juan Osorio sobre bioserie de Vicente Fernández

‘El último rey’ no abordará el narcotráfico, reveló Juan Osorio sobre la bioserie de Vicente Fernández que comenzó a transmitirse el lunes 14 de marzo por la señal de Televisa.

La bioserie está basada en ‘El último rey’, libro escrito por la periodista Olga Wornat, que aborda el presunto vínculo de Gerardo Fernández, hijo de Vicente Fernández, con el narcotráfico.

“A mí no me interesa nada de eso del crimen organizado, a mí me interesa hacer un homenaje a un ídolo y tener un ejemplo de su vida aspiracional y cómo sufrió desde niño para llegar hasta acá”

Juan Osorio, productor de ‘El último rey’