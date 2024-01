Juan de Dios Pantoja, de 28 años de edad, explotó contra los Premios Eliot por tirarle hate y tacharlo de “creído”.

Luego de la controversia que generó al confesar a sus fans que los volvió a engañar, esta vez con su supuesta infidelidad a Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja está metido en una nueva polémica.

Esta vez, todo indicaría que Juan de Dios Pantoja es víctima de una campaña orquestada por los Premios Eliot... aunque muchos internautas dicen ya no creerle ni media palabra.

Juan de Dios Pantoja explotó contra los Premios Eliot el miércoles 24 de enero, denunciando que los premios Eliot le están tirando hate a él y a su esposa Kimberly Loaiza.

En su cuenta de X, Juan de Dios Pantoja contó que esto se debía a que él y su pareja rechazaron acudir a la premiación.

Ante ello, Juan de Dios Pantoja se dijo decepcionado de que para recibir apoyo en la industria musical, los artistas deban someterse a las voluntades de ciertos medios.

“Estoy seguro que notaron como desde que Kim y yo decidimos no ir a los premios Eliot ellos no han dejado de tirar hate con su guante blanco. Esta es una prueba más de que para ser apoyado en esta industria tienes que ser un vendido porque si no se van en tu contra”

Juan de Dios Pantoja lamentó que tras su negativa de asistir a la entrega, los Premios Eliot usen sus plataformas para lanzar señalamientos y acusaciones en contra suya y de Kimberly Loaiza.

En ese sentido, Juan de Dios Pantoja destacó el cambio que han presentado los contenidos que los Premios Eliot han compartido sobre él y su esposa.

Y es que, indicó, en el pasado los apoyaron mucho y ahora les lanzan acusaciones veladas.

Juan de Dios Pantoja recordó que en el pasado acudieron gustosos a los Premios Eliot, pero ya no irán porque consideran que no valen la pena.

¿Habrá consecuencias para Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza por esta decisión? El cantante e influencer dijo no importarle qué los Premios Eliot intensifiquen la campaña de desprestigio en su contra.

“No me importa que estos ardidos se pongan más intensos a tirarnos, creo que ya les quedó más que claro que las criticas y el hate no me detienen ni me detendrán nunca por más que se unan en nuestra contra”.

Juan de Dios Pantoja