Juan de Dios Pantoja -de 28 años de edad- quiere que lo cancelen con Kimberly Loaiza -26 años- y presenta a su supuesta amante en un nuevo video.

En octubre pasado las redes sociales explotaron al revelarse la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja a su esposa Kimberly Loaiza, con la modelo Patricia Millán.

En respuesta, algunos internautas se lanzaron a condenar la traición de Juan de Dios Pantoja y le enviaban mensajes de apoyo a Kimberly Loaiza.

Pero otros que ya conocían a la pareja, advertían algo que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza confirmaron el lunes 18 de diciembre en sus canales de YouTube.

¿Qué fue? Que la infidelidad fue parte de una estrategia de marketing ideada por Juan de Dios Pantoja para que ‘Mal Hombre’, la nueva canción de Kimberly Loaiza, fuera todo un éxito.

En su video, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza aparecen riéndose, mientras él confirma que su infidelidad fue una mentira y dice comprender si la gente deja de seguirlo por su nuevo engaño al que llama “un acto de amor”.

“Realmente no haría lo que ustedes piensan que hice, todo está bien, esto es un engaño y yo entiendo si no me quieren volver a seguir, no me sigan, está bien, voy a cargar con esa cruz porque son ideas estúpidas que de repente se me ocurren y bueno... literalmente me estoy sacrificando por tu canción, para que veas el acto de amor..., espero que a la canción de Kim, ‘Mal Hombre’, le vaya bien”

Juan de Dios Pantoja