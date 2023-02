Eli Castro y Joss Camaro, de los Wapayasos se han divorciado, así lo reveló la conductora de televisión.

Sorpresa la que ha revelado la conductora de Televisa Guadalajara Eli Castro, pues con toda naturalidad anunció que se ha divorciado de Joss Camaro de los Wapayasos.

Luego de que Eli Castro compartió una publicación en su Instagram con la foto de dos anillos de compromiso, imagen que acompañó con la siguiente declaración:

“¿Quien dijo YO ? Los colecciono vamos por otro, por que quiero porque puedo pero sobre todo por que me da la gana”

Divorcio que se da a tan solo unos pocos meses de que se casaron, pues recordemos que Eli Castro y Joss Camaro, de los Wapayasos contrajeron matrimonio en noviembre de 2022, tras dos años de noviazgo.

El matrimonio de Eli Castro y Joss Camaro que causó polémica, debido a la diferencia de edades, pues la conductora de televisión tiene 50 años de edad, mientras que el líder de los Wapayasos ronda por los 25 años de edad.

Con toda la naturalidad del mundo, la conductora de televisión Eli Castro habla del por qué se divorcio de Joss Camaro de los Wapayasos.

Luego de que a través de un live en Instagram mientras cocinaba una crema de champiñones, Eli Castro reconoció que es un ser humano y “como todos también la cago”.

Pues aunque Eli Castro no precisó el motivo que la llevó a divorciarse, aseguró que no se casó para solo divorciarse.

Comentario en referencia a las críticas que recibió tras publicar la imagen con los anillos de compromiso en el cual anunciaba su divorcio de Joss Camaro, de los Wapayasos.

Asimismo, Eli Castro se dijo coherente con lo que piensa, lo que la llevó a reconocer que no todos están hechos para el matrimonio, así como dio a entender que Joss Camaro, de los Wapayasos no era el indicado.

“Tu te tienes que levantar y reconocer que no todos somos para el matrimonio o que no era la persona indicada. Cualquiera que sea la situación, lo importante es que uno la reconozca y que no importe el qué dirán”.

Eli Castro