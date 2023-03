A Irma Serrano le gustaba armar falsos romances, a lo largo de su vida fingió noviazgos para obtener publicidad para sí y para la otra persona, por lo que hoy se recuerda su amorío con José Julián.

El cantante de ranchero, José Julián, tuvo un “romance” con Irma Serrano en 2004 cuando él tenía 29 años de edad, por lo que a poco de la muerte de La Tigresa, ocurrida el pasado primero de marzo, se recordó esta farsa.

Esto porque José Julián, de actualmente 47 años, fue el único ‘esposo’ de Irma Serrano, quien murió a los 89 años de edad a consecuencia de un fulminante infarto.

La pareja se juró amor eterno en una ceremonia indígena; sin embargo, el ‘matrimonio’ no duró poco ya que la actriz decidió separarse porque él no le cumplía como hombre, esto por supuesto desató polémica.

El cantante fue el más afectado pues lo acusaron de querer colgarse de la fama de La Tigresa.

José Julián, 'viudo' de Irma Serrano (Especial)

‘Viudo’ de Irma Serrano recuerda cuando lo cacheteó

Dieciocho años después, José Julián recuerda que su romance con Irma Serrano, el cual duró 2 años, fue una farsa misma que armó la actriz pues sabía que les daría publicidad a ambos.

Por lo que le agradece a su también madrina pues en su momento le dio mucha fama. Recuerda que en aquellos meses dieron mucho de qué hablar, pero sobre todo se divirtieron mucho.

No obstante, no todo fue mágico en su relación, José Julián no olvida cuando La Tigresa le dio un cachetadón.

Irma Serrano, La Tigresa, actriz y cantante. (Agencia México)

“Alguna vez me llevé una buena cachetada, tenía su carácter, igual me la merecía, nomas me dijo que leyera el libro de Carreño”, recordó el cantante a la salida del Teatro Fru Fru, donde se le despidió a Irma Serrano.

Así como informa haberla visto físicamente dos años atrás y haber hablado telefónicamente con ella el año pasado. “Estaba contenta, hermosa”, dijo.

Y finalmente se dijo contento por ser el único ‘viudo’ de Irma Serrano, de esa historia. Asegura la recordará con cariño sobre todo porque ésta le regaló una escultura que hoy adorna su casa.