José Eduardo Derbez confiesa que duerme con su muñeco ‘Chucky’, además de que se compró un ataúd a su medida.

No cabe duda de que la familia de los Derbez constantemente da de qué hablar en el mundo de los espectáculos. Ya sea por Eugenio, o por cualquiera de sus hijos, siempre están acaparando las miradas del público.

En esta ocasión se trata de José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

José Eduardo Derbez confesó recientemente que duerme con su muñeco ‘Chucky’; así como dentro de un ataúd que mandó a hacer especialmente a su medida, lo que llamó por completo la atención de todos los internautas.

Fue durante este 10 de febrero en una entrevista para el programa “Pinky Promise” conducido por Karla Díaz, que José Eduardo Derbez, su medio hermano, Vadhir Derbez y Chilz estuvieron como invitados.

Al inicio la platica parecía transcurrir de modo habitual, hasta que salió a la luz que José Eduardo había adquirido un ataúd, por simple gusto de él.

Entonces, Karla Díaz le pidió que explicara cómo fue que se le ocurrió tener un ataúd, pues no es algo que resulte común escuchar; especialmente porque lo mandó a hacer a su medida.

“A mi lo que me dio miedo es que lo mandé comprar, pero dije ‘no, que tal que me sale con una uña ahí adentro o pedazos de piel’ Es que mucha gente luego vela a su muertito lo devuelve (el ataúd), aquí hay gente muy enferma, no yo, en general. Entonces, yo dije ‘mejor lo hago a mi medida’ para que no me vayan a dar uno usado”

José Eduardo Derbez