Jorge Van Rankin dice que a Luis Miguel le ha faltado la parte paternal pues cree que no está padre que el cantante no vea a sus hijos.

Tras las críticas por la lejanía que tiene Luis Miguel con sus hijos, Jorge Van Rankin opinó del tema y aseguró que las acciones del cantante como padre, no reflejan la idea que tiene el famoso sobre la paternidad.

En entrevista con varios medios, Jorge Van Rankin reveló que habló muchas veces con Luis Miguel sobre el tema de la paternidad, pero al final le ha faltado esa parte con sus hijos.

Jorge 'El Burro' Van Rankin (Agencia México)

Jorge Van Rankin considera que Luis Miguel a fallado en la parte paternal

Julio César Chávez, Jorge Van Rankin y Roberto Palazuelos ofrecieron una conferencia de prensa en donde dieron a conocer su nuevo proyecto juntos. Se trata de una serie de monólogos llamados ‘Los Mandamientos de un hombre chingón’, en donde hablarán sobre sus experiencias.

Durante su encuentro con la prensa, los famosos fueron cuestionados sobre cómo llevan su paternidad y si se consideran que han sido unos padres chingones.

Fue en ese momento que un reportero lanzó una pregunta sobre Luis Miguel y las críticas que ha recibido por no estar presente en la vida de sus hijos.

Pese a la molestia de Julio César Chávez por la pregunta sobre la vida privada de Luis Miguel, Jorge Van Rankin decidió responder y aseguró que para él al cantante le ha faltado la parte paternal.

“Desde mi punto de vista, mira que yo lo quiero mucho, lo estimo, pero creo que ha faltado en esa parte paternal” Jorge Van Rankin

Jorge Van Rankin considera que Luis Miguel si debería de ver a sus hijos

Como amigo desde hace tiempo de Luis Miguel, Jorge Van Rankin reveló que la idea que tiene el cantante de ser padre no coincide con sus acciones.

“No ha sido una persona congruente con lo que piensa porque yo he hablado mucho con él” Jorge Van Rankin

Jorge Van Rankin puntualizó que el no juzga a Luis Miguel sin embargo considera que no está padre que el cantante no vea a sus hijos.

“Creo que no está padre que no vea a sus hijos, pero yo no estoy juzgando a nadie” Jorge Van Rankin

A pesar de que son grandes amigos, Jorge Van Rankin destacó que esa es su forma de ser y el no puede obligar a Luis Miguel para que cambie, aunque considera que si debería de ver a sus hijos.

“Él es su manera de ser y yo no puedo hacer que alguien cambie, desde mi punto de vista creo que si debe ver a sus hijos, no estoy criticando, ese ya es problema de él. A mi no me late que no los vea, no estoy diciendo que sea un hijo de la chingada” Jorge Van Rankin