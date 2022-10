Jorge Salinas vive con arrepentimiento por un pecado capital y de esta manera lo expresó a varios medios de comunicación.

En plena promoción de la novela ‘Perdona nuestros pecados’, Jorge Salinas de 54 años de edad confesó que hay un pecado capital por el que se disculparía y que la mayoría de los artistas también lo tienen.

Jorge Salinas se ha mostrado muy emocionado de participar en la novela ‘Perdona nuestros pecados’ ya que se trata de su primer antagónico.

El miércoles 12 de octubre se dio el “claquetazo” inicial de la telenovela ‘Perdona nuestros pecados’, protagonizada por Emmanuel Palomares de 32 años de edad y Oka Giner de 29 años de edad.

En esta producción también participa Jorge Salinas quien señaló que su personaje se llamará ‘Armando Quiroga’ y le encanta ya que es muy complejo con varios errores como cualquier persona.

“Seré el señor ‘Armando Quiroga’, un personaje muy humano, con muchos errores. Me encanta, complejo como ustedes como yo. Por fin este es mi primer antagonista, aunque me han querido poner que siempre he hecho antagónicos”

Jorge Salinas