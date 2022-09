Jorge Salinas sorprendió al revelar que ya se acercó a la hija que procreó con Andrea Noli, pero al estilo de Luis Miguel, prefiere no hablar de ella e incluso se mostró molesto cuando lo cuestionaron sobre el tema.

Andrea Noli y Jorge Salinas de 54 años de edad, mantuvieron una efímera relación y tuvieron una hija llamada Valentina, la cual ya tiene 16 años.

Hace unos días el actor sorprendió al afirmar que ya tuvo contacto con Valentina, pues durante años, negó su paternidad.

Elizabeth Álvarez, de 45 años, es esposa de Jorge Salinas y ella habría influido para que el actor se acercara a su hija.

Fue Andrea Noli quien confirmó que Jorge Salinas está en contacto con ella y está al pendiente de Valentina Noli.

Reconoció que fue la actriz quien intervino para que hubiera una relación entre Jorge Salinas y su hija: “Es una expresión muy bonita de querer unirnos a todos, es alguien en pro de la familia. Muy afortunado para él tener una mujer como ella a su lado”.

El actor era conocido por tener un carácter explosivo, pero últimamente ha mostrado una actitud pacífica y él ha aceptado que sigue trabajando para mejorar como persona.

Sin embargo, recientemente fue cuestionado sobre su relación con su hija Valentina y él se negó hablar de ella.

Un reportero de Imagen Televisión lo quiso cuestionar sobre cómo se lleva con Andrea Noli y él reaccionó de forma tranquila, pero se notaba su molestia.

“¿Este viene contigo? Yo digo que no verdad, le prestaste un micro, si no, no le hubiera dado la entrevista, seguro. No voy hablar de mi vida privada”

Jorge Salinas