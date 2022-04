Jorge Salinas luego de decir “los hombres deben ser los sirvientes de las mujeres”, ahora se posicionó sobre el cuidado que él tiene con sus hijos mientras Elizabeth Álvarez trabaja.

Elizabeth Álvarez actualmente trabaja en ‘La Herencia, un legado de amor’, mientras que Jorge Salinas se ha enfocado más en el cuidado de sus cuidados.

Aunque se pensase que Jorge Salinas no está de acuerdo con hacerse cargo de roles que se creen son de mujeres, el actor negó totalmente que sea así.

Jorge Salinas se ha sentido agredido, pero dice que no debería ventilarse vida privada en la prensa

Incluso dijo que no es que él apoye a Elizabeth Álvarez, sino que es “su obligación como padre” atender a sus hijos.

Asimismo, Jorge Salinas subrayó su postura sobre la carrera de Elizabeth Álvarez diciendo, “ella primero es actriz y después mamá”.

Jorge Salinas habló sobre el cambio de roles que ha tenido con su esposa Elizabeth Álvarez desde que ella regresó a las telenovelas.

Aunque se pensase lo contrario, Jorge Salinas corrigió al reportero que lo cuestionó y dijo “no es que yo apoye, es mi obligación como padre”.

Como Elizabeth Álvarez dejó por un tiempo su carrera como actriz para dedicarse al cuidado de sus hijos, ahora que ella tiene trabajo y es Jorge Salinas quien los cuida.

Diciendo que no tiene problema en ello, pues al final, es su papá, explicó que a su perspectiva, Elizabeth Álvarez “es actriz y después mamá”.

Asimismo, dijo que son sus hijos los que sufren al no tener a su mamá cerca, porque están acostumbrados a que ella esté en casa, “Cuando la ven no se despegan”.

Jorge Salinas dijo que también tiene algunos proyectos, sin embargo, siempre procura estar con sus hijos a la hora de la comida, pues lo cree un momento especial en familia.

Jorge Salinas compartió que además de cumplir con su rol como papá, el cual ve como su obligación y no un apoyo a Elizabeth Álvarez, habló del trabajo de su esposa.

Jorge Salinas confesó que no es frecuente que vea las telenovelas en las que Elizabeth Álvarez actúa, sin embargo, después rió pues dijo era broma.

“La verdad casi no la veo, no me gusta ver a mi mujer con otros hombres jajaja”.

Jorge Salinas, actor.