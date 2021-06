Durante visita a las instalaciones de Televisa, Andrea Noli habló sobre su hija Valentina y la relación que lleva con su padre Jorge Salinas.

Y es que mientras entraba a las instalaciones, Andrea Noli fue abordada por varios reporteros quienes la cuestionaron sobre su hija Valentina

Andrea Noli, señaló ante los cuestionamientos de los medios de comunicación si Jorge Salinas se ha hecho presente en la vida de su hija Valentina .

A ello, Andrea Noli respondió de manera negativa e incluso dijo que para su hija es ‘como si no tuviera un padre’.

Asimismo, la actriz dijo que el tema en particular no le interesa a su hija , quien actualmente tiene 14 años de edad.

Posteriormente, la actriz de 48 años, Andrea Noli, negó que en algún momento Jorge Salinas, de 52 años, la hubiera apoyado con la manutención de Valentina.

Sin embargo, aclaró que no necesita de la ayuda del actor , pues ella puede hacerse cargo de su hija sin ningún problema.

Y es que Andrea Noli mencionó que desde que estuvo embarazada, ella determinó que se haría cargo de todo a pesar de que esto podría ser complicado.

“Durante mi embarazo, fue un golpe muy duro para mi mediáticamente hablando y no me gusta eso, de hecho, quedé como bastante ciscada y la verdad es que no me interesa, (…) asumí que mi hija siempre va a ser sola y así lo he hecho y así seguiré”.

