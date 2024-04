Jorge Ortiz de Pinedo de 76 años de edad, aparece en redes sociales para desmentir su propia muerte.

Desde hace unas horas, corrió el rumor de la supuesta muerte de Jorge Ortiz de Pinedo lo que causó preocupación entre sus seguidores y amigos.

Por lo qué, el actor grabó un video corto para informar de viva voz que se encuentra bien y que no le manden flores.

En días pasados explicó que estaba en espera para recibir un transplante de pulmón, pues su salud es delicada por el cáncer que le diagnosticaron.

Una enfermedad que se desarrolló debido a su adicción al tabaco.

Jorge Ortiz de Pinedo ha presentado diversas complicaciones respiratorias provocados por cancer de pulmón que le fue diagnosticado.

Por ello, en las redes sociales se filtro la noticia de que el actor había muerto generando un gran revuelo entre los seguidores del productor.

Inmediatamente fanáticos del Jorge Ortiz de Pinedo no podían creer la noticia y lanzaron mensajes de condolencia a la familia.

Sin embargo, afortunadamente todo se trató de un falso rumor que alguien comenzó a esparcir en redes sociales.

“Hola queridos amigos y familia, muchísimas gracias por las muestras de cariño y por la preocupación que han mostrado ante tanta mentira que surgen por ahí… la verdad es que estoy bien, todavía estoy en el plano terrenal, estoy aquí, y son rumores, son rumores, no hagan caso, por favor no me manden flores, estoy bien, no me he muerto, aquí sigo

Jorge Ortiz de Pinedo