Jorge Ortiz de Pinedo sigue en lista de espera para un doble trasplante de pulmón ¿Está desesperado? Esto dijo el actor.

La salud de Jorge Ortiz de Pinedo -de 76 años de edad- ha estado comprometido desde hace varios años.

El actor y comediante venció el cáncer de pulmón dos veces y actualmente padece Epoc, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Hace algunos años, Jorge Ortiz de Pinedo fue sometido a diversas cirugías en los pulmones para retirarle tumores cancerígenos.

Debido a su situación de salud, Jorge Ortiz de Pinedo se fue a vivir a Acapulco debido a que el aire y altura de la CDMX no es adecuado para una personas en sus circunstancias.

Sin embargo, Jorge Ortiz de Pinedo está de regreso porque es director y productor de una nueva obra de teatro.

El actor se mostró ante las cámaras usando un taque de oxígeno y reveló al programa Hoy que sigue en espera de un doble transplante de pulmón.

“En mi caso tendrían que ser los dos (trasplante de los pulmones) acuérdense que a mí me sacaron un cáncer del pulmón izquierdo y del pulmón derecho, entonces mis dos pulmones están muy afectados”

Jorge Ortiz de Pinedo está en lista de espera para recibir pulmones, pero narra que es un procedimiento delicado, pues se deben de seguir medidas precisas.

Durante varios años, Jorge Ortiz de Pinedo ha trabajado a pesar de su condición, pero sus proyectos los ha llevado a Acapulco, donde residía.

Actualmente, Jorge Ortiz de Pinedo quiere ser productor y director de una nueva obra de teatro, pero no descarta regresar a la actuación.

Jorge Ortiz de Pinedo tiene la esperanza que en un lapso de 2 años reciba el trasplante de pulmón para seguir trabajando.

“Si dios quiere en unos 2 añitos que ya me haya repuesto, si es que me hacen el trasplante de pulmón me van a ver aquí dando lata de nuevo”

Jorge Ortiz de Pinedo