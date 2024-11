Luego de que se expandiera la noticia de la cancelación de Una Familia de Diez, Jorge Ortiz de Pinedo desmiente esta información y culpa a chisme de confusión.

Hace unos días, Juan José Origel afirmó públicamente que la serie de Una Familia de Diez, terminaría pronto, luego de 17 años al aire.

No obstante, en una reciente entrevista, el actor y productor de Una Familia de Diez, Jorge Ortiz de Pinedo, desmintió esta información y mencionó que todo se trató de malos entendidos.

En una entrevista vía telefónica, con Maxine Woodside para Fórmula Noticias, Jorge Ortiz de Pinedo declaró públicamente que la cancelación de Una Familia de Diez se trató de un rumor.

El actor y productor de Una Familia de Diez, Jorge Ortiz de Pinedo, negó esta noticia y explica que todo se ha tratado de un mal entendido.

El actor explicó que hubo malos entendidos luego de que alguien lo viera grabando el capítulo final de la serie de televisión Una Familia de Diez, lo cual provocó confusiones y que se expandiera una noticia con falsas especulaciones.

Jorge Ortiz de Pinedo mencionó que posiblemente hubo una confusión, debido a que es muy raro grabar el final de alguna serie o programa en un lapso de tiempo cercano.

Se expandió la falsa noticia de que el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo cancelaría la serie de Una Familia de Diez debido a problemas de salud; sin embargo, recientemente el actor desmintió esta información.

Jorge Ortiz de Pinedo compartió en una entrevista, que, a pesar de que sí tiene complicaciones de salud, eso no va a provocar la cancelación de Una Familia de Diez.

El actor mencionó, que pese a que los doctores le recomendaron no exponerse a representaciones teatrales por problemas de oxigenación; él dijo que eso no le impedirá seguir produciendo.

Jorge Ortiz de Pinedo tomó a broma la gran confusión que se creó respecto a la supuesta cancelación de la serie Una Familia de Diez; no obstante, consideró importante desmentir lo sucedido.

No me retiro de los escenarios (...), no canceló mi programa Televisa (...) Voy a seguir produciendo, escribiendo, digiriendo, actuando en televisión y en cine. Y aclaro que no estoy muriendo.

Jorge Ortiz de Pinedo