Jorge Losa -de 34 años de edad- está muy enamorado de Ferka y ‘sin pelos en la lengua’ reveló en qué lugar prohibido se pone cachondo con su novia.

Ferka -de 38 años de edad- y Jorge Losa están viviendo su ‘luna de miel’ tras su reconciliación, por lo que nunca faltan los momentos ‘hot’ entre la pareja.

Los famosos no sólo se demuestran su amor cariñosamente en redes sociales, también lo hacen de otra manera y Jorge Losa reveló detalles.

Jorge Losa asegura que Ferka lo pone cachondo en todas partes

Ferka tiene tan enamorado a Jorge Losa, que asegura que lo pone cachondo en todas partes y en los momentos menos esperados.

La pareja acudió a la premiación que Impulse otorga a la población LGBT y ahí comenzaron hablar de su vida íntima como pareja.

Ferka y Jorge Losa (@ferk_q / Instagram )

Jorge Losa expresó que le es imposible detener sus impulsos sexuales con Ferka , pues le parece muy atractiva: “Con esta mujer, ¿en qué momento no me he puesto cachondo yo?”.

Al respecto, Ferka se quejó de que Jorge Losa se pone cachondo en los momentos más inoportunos.

“Sí le pasa y luego le digo: ‘Jorge ya estoy maquillada, espérate’” dijo Ferka, mientras Jorge Losa aseguró que su novia también disfruta de sus encuentros inesperados.

Finalmente, Jorge Losa reveló que hay momentos en los que Ferka y él tienen sus momentos ‘hot’ en el carro y nadie los para.

“Dice que no, pero de repente sube al carro cierra la puerta y sale la fiera” Jorge Losa

Ferka y Jorge Losa (Agencia México)

¿Ferka se puso celosa de Belinda? Jorge Losa la conoció en un evento

Recientemente, Jorge Losa estuvo en un evento con Belinda, por lo que fue cuestionado sobre si Ferka no tuvo problemas al respecto.

El actor expresó que su manager es el mismo que el de Belinda, por lo que tuvo una breve conversación con la cantante y anda más.

Los fans de la pareja comenzaron a cuestionar a Jorge Losa por la ausencia de Ferka en este evento, y la conductora expresó que no siempre deben estar juntos.

Ferka asegura que no se puso celosa de Belinda; al contrario, ella le parece una mujer espectacular.