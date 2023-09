Jorge Losa asusta a Lasso cantando Ojos Marrones en Veo cómo cantas y de esta manera se revela si es verdad que ‘El Albacete’ podría tener un futuro en la música.

El programa número 3 de ‘Veo cómo cantas’ causó gran controversia y es que tuvo como invitado a Jorge Losa -de 33 años de edad-.

Pese a que es conocido por su trabajo en la actuación, Jorge Losa sorprendió al lanzar el tema ‘Pégate pa’ mi’, el cual le dedicó a Ferka -de 37 años de edad-.

Desde que salió su canción, muchos usuarios cuestionaron el talento vocal de Jorga Losa pues aseguraban que en realidad no cantaba.

Sin embargo, la incógnita quedó por fin revelada luego de que Jorge Losa participó en ‘Veo cómo cantas’, ¿será que ‘El Albacete’ es un buen cantante?

Así reaccionó Lasso al escuchar a Jorge Losa cantar Ojos Marrones en Veo cómo cantas

Tras salir de La Casa de los Famosos México, Jorge Losa sorprendió al lanzar el video de su canción ‘Pégate pa’ mi’, el cual escribió pensando en Ferka.

Pese al lanzamiento de su canción muchos han puesto en duda el talento vocal de Jorge Losa, generando un debate sobre si ‘El Albacete’ es un buen o mal cantante.

En medio de la controversia en las redes sociales, la incógnita se ha revelado gracias al programa ‘Veo cómo cantas’, donde Jorge Losa fue como invitado.

Jorge Losa consiguió llegar a la gran final y tuvo la oportunidad de cantar con Lasso el tema Ojos Marrones.

En medio de la gran expectación, Jorge Losa cantó en vivo revelando si es verdad que tiene talento vocal.

Cuando empezó a cantar, Jorge Losa asustó a Lasso por sus gritos al querer interpretar Ojos Marrones y así quedó grabada su reacción.

A través de las redes sociales se viralizó el video de Jorge Losa gritando y la manera que sorprendió a todos los asistentes al revelar que en realidad no canta.

“jajajaj hasta Lasso se asustó de los gritos de losa pobre hombre pero México sabe k Jorge NO CANTA!”, “Hubiera cantado la de pégate pa mi JAJA”, “Solo en ese programa pudieron mantenerlo hasta el final”, “Esa es su verdadera voz jajaja jajajaja”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

¿Qué dijo Jorge Losa sobre los gritos que espantaron a Lasso?

Tras revelar que no cantaba, Jorge Losa se mostró feliz de que la participante no se haya quedado sin su dinero y haya decidido no apostar por él.

Al ser cuestionado sobre su talento vocal, Jorge Losa señaló que él es actor y que si le gusta cantar y en especial componer.

Pero admitió que no tiene un gran talento vocal, aunque ha tomado algunas clases que le han ayudado un poco.

En tono de broma, Jorge Losa bromeó con el hecho de que si cantaba pero La Casa de los Famosos lo perjudicó y ya se le fue el talento.