Jorge Levy siente como “un infierno” la repentina muerte de Talina Fernández, al tiempo que revela que aún no hay fecha para abrir su testamento.

El 28 de junio murió Talina Fernández a los 78 años de edad, tras padecer leucemia.

A dos semanas de la muerte de La Dama del buen decir, su familia aún no pude procesar su partida.

Según contó Patricio Levy, Talina Fernández había sido diagnosticada con leucemia hace unas semanas, pero con tratamiento esperaban que tuviera varios años más de vida.

El sábado 25 de junio, Talina Fernández fue ingresada de emergencia al hospital, pues no soportaba el dolor y días después murió de forma sorpresiva.

En entrevista con De Primera Mano, Jorge Levy habló del duelo que viven él y su familia tras la muerte de Talina Fernández.

Jorge Levy -de 56 años de edad- aseguró que no cree que algún día pueda resignarse por la muerte de Talina Fernández, pues estos días han sido como un infierno para él.

“No nos cae el 20, no nos cae la idea. Fue tan rápido, tan repentino, tan fuerte su partida. No hemos podido llorar, lo que hay que llorar, pero he tenido que enfrentarnos al mundo”

Jorge Levy