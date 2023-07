Raquel Bigorra lleva dos días fuera de La Casa de los Famosos México y no se había enterado de que su amiga Talina Fernández murió el pasado 28 de junio.

De la forma más inesperada, fue como Raquel Bigorra se enteró que Talina Fernández -de 78 años de edad- murió, mientras ella estaba en el reality show de TelevisaUnivision.

La cubana anda de gira de medios, por su salida de La Casa de los Famosos México, lo que la llevó a una visita en ‘Cuéntamelo Ya’, que fue donde le dijeron de la muerte de Talina Fernández.

Talina Fernández, quien murió el pasado 28 de junio, era una amiga muy querida para Raquel Bigorra -de 49 años de edad-, pero la cubana no se enteró de su muerte hasta hace unas horas.

Recordemos que Raquel Bigorra estaba en La Casa de los Famosos México, hasta el pasado domingo 1 de julio, de modo que no se enteró de la muerte de su amiga.

Y es que pese a que ya llevaba dos días fuera del reality show, Raquel Bigorra se enteró de la peor manera y en el peor momento que Talina Fernández murió.

De gira con medios de comunicación, para hablar de su participación en el reality show, Raquel Bigorra recibió la noticia en un corte comercial de ‘Cuéntamelo Ya’.

El video de TikTok compartido por el propio programa de espectáculos, muestra a Raquel Bigorra llorando, mientras es abrazada por Maky Moguilevsky de 49 años de edad.

Asimismo, se le muestra atenta a las palabras de Odalys Ramírez de 38 años de edad, mientras que se limpia las lágrimas.

Un video de ‘Cuéntamelo Ya’, mostró que Raquel Bigorra se enteró -en uno de los cortes comerciales- de la muerte de Talina Fernández, lo que la llevó al llanto.

Sin embargo, llama la atención que la cubana se enteró de la muerte de amiga periodista, no por su esposo, sino por una de las conductoras de ‘Cuéntamelo Ya’.

Pese a que en sus redes sociales, Raquel Bigorra había compartido mensajes hacia la muerte de Talina Fernández, mismos que pudieron ser de su mánager o su esposo, la cubana no tenía ni idea del fallecimiento.

Y es que también se le suma que Raquel Bigorra tenía fuera del reality show más de 24 horas y vio a su esposo Alejandro Gavira, el día que fue eliminar de La Casa de los Famosos México.

Según una entrevista dada a Edén Dorantes, la cubana se enteró por Maky Moguilevsky, quien le dijo “¿Si supiste que falleció Talina?”, y ella le respondió que “no”.

Raquel Bigorra aseguró que Maky “estaba muy apenada” por haberle cuestionado la muerte de Talina Fernández, sin saber que no tenía conocimiento de ello.

“Estaba muy apenada porque, pues me rompí y me decía, tengo muchísima pena Raquel, porque yo no sabía que tu (...)”.

Raquel Bigorra, conductora.