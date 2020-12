Jorge D’Alessio se pronunció luego de que su hermano César denunció que fue agredido por Arturo Montiel.

Durante la madrugada de este miércoles 16 de diciembre, César D’Alessio denunció que había recibido una golpiza por órdenes del exgobernador mexiquense Arturo Montiel y de uno de sus hijos.

Tras darse a conocer la noticia de supuestas amenazas de muerte, Jorge D’Alessio utilizó sus redes sociales para mostrar su apoyo a su hermano menor.

En su cuenta de Twitter e Instagram, el integrante de Matute señaló que ya se encontraba en comunicación con César y que no se encontraba solo.

Después de la agresión, Jorge D’Alessio muestra su apoyo a César

Sin referirse en ningún momento sobre el estado de César, Jorge D’Alessio puntualizó que ya se encuentra mejor y tranquilizó a sus seguidores asegurando que ya están al tanto de su situación.

En su mensaje en Twitter, el hijo mayor de Lupita D’Alessio agradeció el apoyo que han recibido en estos momentos.

“Gracias a todos por su preocupación, mi hermano @Cesardalessio ya está acompañado y siendo asistido, por supuesto no está solo, bendiciones a todos” Jorge D’Alessio

Hasta el momento Jorge D’Alessio no ha revelado más detalles sobre el estado de su hermano y sobre los motivos por los cuáles fue agredido.

¿Qué pasó con César D’Alessio y por qué acusa a Arturo Montiel?

A través de una transmisión en vivo, César D’Alessio denunció que recibió una golpiza y fue amenazado de muerte por órdenes del exgobernador mexiquense Arturo Montiel y de uno de sus hijos.

De acuerdo con el relato del hijo de Lupita D’Alessio, fue contratado para animar en un evento privado. Sin embargo, terminó trabajando más de lo acordado, lo que había provocado una pelea ya que no le querían pagar por el tiempo extra.

“Temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el me contrató tres horas y canté cinco. Nos están amenazando de muerte, si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa de Arturo Montiel, me partió la madre, él y su familia, en especial sus hijos" César D’Alessio

Aunque posteriormente borró todos los videos, César D’Alessio había señalado que temía por su vida y por eso había recurrido a publicar su situación.