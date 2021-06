Jorge D’Alessio estalla contra quienes lo acusan de usar influencias de su cuñado Manuel Velasco

Jorge D´Alessio, esposo de Marichelo, por consiguiente cuñado de Anahí y Manuel Velasco, perdió los estribos en Twitter tras ver un comentario donde lo acusaban de hacer uso de las influencias del gobernador de Chiapas.

?¿QUÉ ES ESTO? Yo me dedico a la música, con MATUTE me va MUY bien gracias a dios, así que no me metan en sus mamadas!?, escribió citando el tuit.

?Pinche bola de acarreados que por una torta escriben cualquier pendejada, yo no tengo, NI ME INTERESA ningún negocio aparte de MATUTE!?, agregó.

Pinche bola de acarreados que por una torta escriben cualquier pendejada, yo no tengo, NI ME INTERESA ningún negocio aparte de MATUTE! 💪🏼 {username} (@jorgedalessio) May 5, 2015

Tras darse cuenta que pocos le entendía y para evitar que pensarán que estaba loquito, expresó, “Corrijo, jajaja, voy a abrir un bar con 3 socios en México, y es de música en vivo, bastante modesto pero bien bonito, de ahí en fuera. Y como yo no tengo que aparentar nada yo si los mando a RECHINGAR A SU MADRE! Lo que tengo me lo he ganado a pulso!?.