Jorge Carbajal, el periodista que hizo graves revelaciones sobre Verónica Castro, consideró que no se deben normalizar comportamientos como los de la actriz, ante la cobertura que han dado otros medios sobre el tema.

Jorge Carbajal y su colega Felipe Cruz, del programa ‘En Shock Live’, han insistido en calificar como ciertas las acusaciones de acoso sexual hechas por una joven en contra de Verónica Castro y darles difusión.

Ante ello, el programa ‘Chisme No Like’ dio a conocer que Verónica Castro ya prepara una postura oficial sobre sus presuntas conversaciones inapropiadas con menores, misma que se dará a conocer en breve. Jorge Carbajal ya reaccionó al anuncio.

En el programa ‘En Shock Live’ del viernes 7 de octubre, Jorge Carbajal agradeció a su público por el apoyo que han recibido ante la cobertura que han dado a las acusasiones de acoso contra Verónica Castro y dio sus razones para hacerlo:

“El tema es solamente que queremos que tomen un poquito de conciencia y no normalicemos lo que no está bien, lo que es inapropiado, lo que no se debe hacer porque así lo marca la nueva la nueva vida que tenemos, hay cosas que no debemos hacer y que pueden parecer buenas pero que también pueden llegar a tener un contexto malo, entonces, nada más por eso, gracias a los que han apoyado esa parte, a los demás, también gracias por darle seguimiento a la nota”

Jorge Carbajal, periodista