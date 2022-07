JoJoJorge Falcón reveló que se va a retirar de los escenarios, pues no desea disfrutar de los frutos de su trabajo, además, ya tiene su carta de voluntad anticipada.

El comediante contó que tenía la intención de retirarse del espectáculos hace dos años, pero debido a la pandemia no pudo seguir con su gira de despedida.

Ha estado en el medio del espectáculo desde hace 50 años y reveló en una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, que se está despidiendo del público paulatinamente.

“Me retiro dignamente del espectáculo, poco a poco” expresó JoJoJorge Falcón, quien sigue dando shows de su última gira.

JoJoJorge Falcón (Facebook/JoJoJorgeFalcón)

Expresa que tras cinco décadas de carrera, se encuentra cansado y quiere irse dignamente de la comedia.

“Ya me cansé, son 50 años en la comedia, ya me cansé. Me quiero ir dignamente, invicto en lo mío” dijo JoJoJorge Falcón sobre su retiro.

JoJoJorge Falcón tiene 70 años y manifiesta que se encuentra saludable y feliz con su carrera: “Necesito vivir, quiero vivir”.

El comediante dice que él no es de los que dice que quiere ‘morirse en el escenario’, por lo que se retirará para seguir con sus planes personales.

JoJoJorge Falcón ya tiene escrita su carta de voluntad anticipada

Al hablar de la edad, JoJoJorge Falcón contó que tiene escrita su carta de voluntad anticipada desde hace 30 años, al igual que su testamento.

Menciona que si llega a tener alguna enfermedad mortal, no desea que prolonguen su agonía.

JoJoJorge Falcón es cirujano dentista, pero desde hace 50 años ha dado shows de comedia, los cuales combina con la música y el baile, pues practica Tap desde hace varios años.

Ha participado en programas de comedia como:

‘Alegrías de medio día’

‘La hora del loco’

‘La casa de la Risa’

‘Sábado Gigante’

También ha tenido presentaciones con más de 7 mil espectadores, como ocurrió en el escenario del ‘Microsoft Theater’ de Los Ángeles, donde recibió una ovación de pie.

Es uno de los comediantes más reconocidos de la escena en México y llamó a sus shows de despedida como ‘La Gira del Adiós’.

JoJoJorge Falcón tendrá presentaciones en la república mexicana y algunas partes de Estados Unidos, y contará con invitados como Gustavo Munguía.