Jim Carrey se dice asqueado por la agresión de Will Smith a Chris Rock

El golpe que Will Smith le dio a Chris Rock por hacer un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, ha puesto al ganador del Oscar 2022 en el foco de las críticas. El comediante Jim Carrey expresó su sentir sobre los hechos y dijo que estaba asqueado de que ovacionaran a Smith luego de agredir a Rock.

Jim Carrey dio una entrevista al programa ‘CBS This Morning’ y reveló su opinión sobre los hechos ocurridos entre Will Smith y Chris Rock.

El actor y comediante mostró su total desacuerdo en que minutos después de que Will Smith cometiera un acto de violencia, el público de los Oscar 2022 le aplaudiera y le hiciera una ovación.

Jim Carrey se encuentra promocionando su participación en la segunda película de Sonic, la cual llegará a los cines muy pronto. Es por eso que era inevitable que le preguntaran su opinión sobre los hechos ocurridos en la ceremonia de los Oscar 2022.

Describió las acciones de Will Smith como una consecuencia de la frustración que siente y que no había sido la forma adecuada de actuar.

“Salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra. Le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Proyectó una sombra muy larga sobre un momento brillante de todos anoche, fue un momento egoísta”.

Jim Carrey