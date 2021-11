Vía Instagram, Jessica Simpson está celebrando 4 años de sobriedad. La cantante y diseñadora de moda, de 41 años de edad, está reflexionando sobre estos últimos años.

Mediante una publicación hecha en la red social, Jessica Simpson recuerda a la persona que era la madrugada del 1 de noviembre de 2017, una versión irreconocible de sí misma a causa del alcoholismo.

Jessica Simpson publica la fotografía del peor momento de su vida

Haciendo pública una fotografía de su peor momento, Jessica Simpson recuerda que aquel día tocó fondo ya que concluyó que “tenía mucho autodescubrimiento por desbloquear y explorar”.

“Sabía que en este mismo momento me permitiría recuperar mi luz, mostrar la victoria sobre mi batalla interna de respeto por mí mismo y desafiar este mundo con una claridad penetrante” Jessica Simpson. Cantante y empresaria

Jessica Simpson celebra 4 años de sobriedad (@jessicasimpson / Instagram)

Aquel día decidió que dejaría de beber alcohol porque su “mente y su corazón daba vueltas en la misma dirección y eso la tenía exhausta”.

“Quería sentir el dolor para poder llevarlo como una insignia de honor. Quería vivir como lo hace un líder y romper los ciclos para avanzar, nunca mirar atrás con pesar y remordimiento por cualquier elección que haya hecho y que haría por el resto de mi tiempo aquí dentro de este hermoso mundo.” Jessica Simpson. Cantante y empresaria

Esos pensamientos la hicieron tomar la decisión de dejar el alcoholismo atrás por lo que hoy celebra 4 años de sobriedad que se sienten como 2, lo que es algo bueno.

Consiente del estigma en torno al alcoholismo o “la etiqueta del alcohólico”, reconoce que el verdadero trabajo “era aceptar el fracaso, el dolor, el quebrantamiento y el autosabotaje”, y que en realidad no se amaba a sí misma.

“No respeté mi propio poder. Hoy lo hago”, señala y asegura haber aprendido a lidiar con sus miedos pues ya acepta las partes más tristes de su vida.

Y finalmente celebra ser libre de aquella adicción que destruía su salud mental: “Soy dueña de mi poder personal con valentía conmovedora. Soy tremendamente honesta y cómodamente abierta”.

Jessica Simpson (@jessicasimpson / Instagram)

Jessica Simpson habla de su lucha contra el alcoholismo

En enero de 2020, Jessica Simpson sostuvo una conversación sincera con Hoda Kotb en Today, donde aceptó abiertamente haber tenido un problema con el alcohol.

Confesó que cada día debía consumir un poco de alcohol para sentirse bien: “No me reconocía por completo, siempre tuve una taza de purpurina”, pero afortunadamente, llegó el día más anhelado por su ser y por el de sus seres queridos.

“Era hora. Tuve que dejarlo y estaba listo. No me voy a perder otro día “, celebró, y hoy ya han pasado 4 años desde que no consume una bebida alcohólica.