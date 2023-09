Jessica Esotérica le veía significado muy diferente al lazo negro que se relaciona con la muerte y uno de sus amigos lo revela.

La noche del lunes 11 de septiembre, trascendió en redes sociales la supuesta muerte de Jessica Esotérica, tras someterse a una cirugía.

Sin embargo esta noticia era falsa y el manager de Jessica Esotérica -Alberto Gomez Sotelo- lanzó un comunicado para desmentir que la vidente hubiera muerto.

El conductor Jorge Carbajal dio detalles de la cirugía a la que se sometió Jessica Esotérica y del significado que tiene para ella el lazo negro que se relaciona con la muerte.

Jorge Carbajal mencionó en su programa En Shock, que hace dos semanas habló con Jessica Esotérica y ella le comentó que se iba a someter a una cirugía.

La vidente se quería reducir el busto, pues ya tenía complicaciones de salud.

El conductor de En Shock menciona que los seguidores de Jessica Esotérica se alarmaron porque vieron un lazo negro en su foto perfil.

Pero no es la primera vez que Jessica Esotérica usaba este lazo negro, pues para ella tenía un significado más allá de la muerte y el luto .

Jorge Carbajal explica que Jessica Esotérica le contó que el lazo negro también significaba cualquier tipo de final.

“Me dijo, el moño negro no significa solamente muerte de personas. Le dije: ‘¿Entonces qué significa?’ y me dijo: ‘No, el moño negro se usa y se pone para cualquier tipo de muerte o de final’ eso me dijo hace como tres meses”

Jorge Carbajal