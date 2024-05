¿Fin del amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck? Estas son las señales que revelarían que la pareja se encuentra a un paso del divorcio.

Los nombres de Jennifer Lopez -de 54 años de edad- y Ben Affleck se encuentran en tendencia y es que varios medios aseguran que la pareja está enfrentando una crisis matrimonial.

Esto luego de varias señales que mostrarían que la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck -de 51 años de edad- no es perfecta y podrían estar a un paso del divorcio.

Y es que Jennifer Lopez y Ben Affleck ya habrían mostrado algunos indicios que darían a entender que su matrimonio podría estar en peligro.

Conoce cuáles son las señas que han mostrado Jennifer Lopez y Ben Affleck y que ahora los mantiene en el ojo del huracán por una posible ruptura.

¿Jennifer Lopez y Ben Affleck a un paso del divorcio? Revelan que la pareja enfrenta una crisis matrimonial

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck parecía la de un cuento de hadas y es que la pareja se reencontró después de más de 20 años de estar separados.

Tras reencontrarse, Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron casarse y vivir una vida juntos, como hace mucho tiempo no había podido.

Ben Affleck y Jennifer Lopez (ETTORE FERRARI / EFE)

Aunque todo parecía ir perfecto, Jennifer Lopez y Ben Affleck empezaron a mostrar señas de que su relación no era maravillosa.

Y así señalaban algunos medios luego de la cara que ponía Ben Affleck cada vez que lo captaban los paparazzis en algún evento junto a Jennifer Lopez.

Luego de casi dos años de matrimonio, Jennifer Lopez y Ben Affleck estarían supuestamente en una crisis, así lo ha reportado el medio In Touch Weekly.

De acuerdo con algunos reportes, en las últimas semanas Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían dado presuntas muestras de las dificultades por las que estarían atravesando.

El medio In Touch Weekly señaló que tuvo la oportunidad de hablar con una fuente cercana a la pareja, quien le habría revelado que Jennifer Lopez y Ben Affleck estarían intentando salvar su matrimonio.

La fuente destacó que Jennifer Lopez y Ben Affleck se pelean por cada detalle, algo que ha mermado en su relación.

Incluso reveló que Jennifer Lopez y Ben Affleck van a terapia de pareja con la intención de poder resolver sus problemas.

In Touch Weekly publicó que Ben Affleck ya se había mudado de la casa que compró junto a Jennifer Lopez el año pasado.

‘’Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubiera durado’', expresó la fuente a In Touch Weekly.

Jennifer Lopez y Ben Affleck (Marcio Jose Sanchez / AP / AP)

Estos serían los indicios de que Jennifer Lopez y Ben Affleck están a un paso del divorcio

Aunque ni Jennifer Lopez ni Ben Affleck se han pronunciado de manera oficial, estas serían los indicios de que se encontrarían a un paso del divorcio:

Jennifer López ha sido vista en múltiples lugares sola, e inclusive celebró el día de la madre por su cuenta

Se dio a conocer que Jennifer Lopez y Ben Affleck han iniciado con una terapia de pareja para poder resolver sus diferencias

Jennifer Lopez y Ben Affleck ya no vivirían juntos

Otro problema sería la manera en la que se manejan y es que mientras que Jennifer Lopez ama la atención de los medios, Ben Affleck prefiere rehuir de ella

Los rumores de un posible divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck han generado varias especulaciones en las redes sociales.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron en 2001 mientras grababan Gigli, al poco tiempo se hicieron novios.

Pese a que se convirtieron en la pareja del momento, Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron terminar su relación.

Aunque no hay ninguna información oficial, cada vez son más los rumores que aseguran el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck llegó a su fin.

Y es que cada vez son más los momentos en los que Jennifer Lopez y Ben Affleck son captados en algunas discusiones o momentos de tensión.