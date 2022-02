Jenni Rivera rompe corazones entre sus fans tras reaparecer en redes sociales; muchos de ellos creían que estaba viva pero no...

Verás, luego de que hace unos días Jenni Rivera causará confusión entre sus seguidores y es que sus redes sociales volvieron a tener actividad, las cosas se aclaran.

La Familia Rivera hace unas horas informó que “el legado continúa” y es que está por lanzar música nueva de Jenni Rivera.

Anuncian regreso de Jenni Rivera (@jennirivera / Instagram)

Incluso, habría publicado la portada del nuevo sencillo que traerá de regreso a la escena musical a ‘La diva de la banda’, quien murió en diciembre de 2012 en un accidente área a horas de ofrecer un concierto en Monterrey.

Jenni Rivera está de regreso (@jennirivera / Instagram)

Jenni Rivera no está viva, sus fans están decepcionados

Aunque los seguidores de Jenni Rivera están felices porque próximamente sonará música nueva, otros más, quizá el doble de sus fans están decepcionados porque no está viva.

“Si estás viva parpadea dos veces”, “Ya Jenni, dime que estás viva”, “O sea que no estás viva”, “Al decir ‘el legado’ ya me quedó claro que no está viva”, “Nada más no vayas a salir con que la Chiquis es tu legado y todo bien”

“¿Al que le lloré de quién chingados era?”, “Ya di que estás viva porfa, ando con el Jesús en la boca”, “O sea que estás viva, yo sabía que la que hacía chiles rellenos en youtube eras tú”, se lee entre comentarios.

Así como Twitter se está llenando de divertidos comentarios:

Se burlan del regreso de Jenni Rivera (@thejosuechavez / )

Ya confirmen si Jenni Rivera viene por nosotros, o nosotros nos fuimos con ella.... pic.twitter.com/EjOqn30UHH — Wanda Zombie Escarlata. (@gabgoomzzz) February 18, 2022

La que descubrió a Jenni rivera haciendo ceviches y nadie le creyó : pic.twitter.com/RzAfOZOi15 — vieja rascuacha (@venus_tiaana) February 16, 2022

Jenni Rivera bajando del cielo para su esperado comeback en 2022: pic.twitter.com/TkUeTZoQlz — ioaan (@ioaan) February 17, 2022

Jenni Rivera murió en accidente aéreo

El 9 de diciembre de 2012, Jenni Rivera murió en un accidente aéreo. El Lear Jet 25, con matrícula N345MC en el que viajaba se desplomó a poco de haber iniciado el despegue.

El avión cayó sobre la Sierra Madre Oriental del municipio de Iturbide, en Nuevo León. Debido al impacto, ninguno de los tripulantes sobrevivió.

A Jenni Rivera la acompañaban, su publirrelacionista Arturo Ruiz, su maquillista Jacob Yebale, su estilista Jorge Armando Sánchez y el abogado Mario Macías Pacheco. Todos murieron además del piloto y el copiloto.

Aunque han pasado casi 10 años desde el accidente, la familia Rivera aún lidia con ello debido a que los familiares del maquillista Jacob Yebale piden ser indemnizados.