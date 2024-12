De acuerdo con algunos rumores, Javier Ceriani -de 53 años de edad- entrará a La Casa de los Famosos México 2025.

El ex conductor del programa Chisme No Like sería la mejor carta de la productora de La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, en redes sociales ya habrían comenzado a comparar a Javier Ceriani con Adrián Marcelo, de 34 años de edad.

Pues a pesar de que Javier Ceriani es popular, el conductor argentino tendría la fama de ser polémico.

Javier Ceriani (Instagram | Javier Ceriani)

¿Javier Ceriani entrará a La Casa de los Famosos México 2025?

Luego de que el programa Chisme No Like fuera cancelado, se comenzó a hablar sobre los nuevos proyectos de Javier Ceriani y Elisa Beristain, de 52 años de edad.

Además de un nuevo programa en solitario en YouTube, Javier Ceriani sorprendió en redes sociales con su posible entrada a La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con los rumores de la cuenta @LaTiaSandra de X, el conductor argentino sería la mejor carta de la productora de La Casa de los Famosos México 2025.

Esta información se comenzó a divulgar luego de que Rosa María Nogueron tuviera un supuesto acercamiento con Javier Ceriani.

Sin embargo, la participación de Javier Ceriani en de La Casa de los Famosos México 2025 aún no estaría confirmada por medios oficiales.

Javier Ceriani (Instagram/@javierceriani)

Participación de Javier Ceriani en La Casa de los Famosos México 2025 no sería bien recibida

Luego de que se reportara la presunta entrada de Javier Ceriani a La Casa de los Famosos México 2025, varios usuarios en redes sociales se mostraron molestos.

Pues a pesar de la popularidad que ganó Javier Ceriani como conductor de Chisme No Like, el conductor argentino tendría la fama de ser polémico y hacer chistes con un humor demasiado pesado.

Por lo que algunos fans del reality show, incluso antes de que confirmara su participación en La Casa de los Famosos México 2025, comenzaron a comparar a Javier Ceriani con Adrián Marcelo.