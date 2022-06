El periodista mexicano Jaime Maussan, rompió el silencio en torno a los supuestos dones de Mafe Walker para hablar con los extraterrestres.

Recordemos que Jaime Maussan se ha caracterizado por exponer su opinión en tóorno a los ovnis y ha asegurado en más de una ocasión que le consta que existe vida extraterrestre.

Es debido a ello, que la prensa mexicana se cuestionaba qué pensaría el periodista sobre Mafe Walker, quien a través del las redes sociales aseguró que podía hablar con extraterrestres.

Asimismo, se popularizó tras una polémica entrevista en ‘Venga la alegría’, donde hizo extraños sonidos, demostrando sus dotes.

Pese a ello, Jaime Maussan se expresó incrédulo con los medios de comunicación, ante los supuestos dones alienígenas de Mafe Walker.

“Te iba a decir una grosería, pero no, no es necesario, como esta señora que dice que habla alienígena. Por favor, no”, respondió molesto a la prensa, ante los cuestionamientos sobre el hecho.

Jaime Maussan expuso su gran molestia ante Mafe Walker, y su supuesto don para hablar con los ovnis.

El periodista señaló que “este es un fenómeno serio, encontraremos los medios de comunicación; por lo pronto, sabemos que lo podemos hacer a través del código binario de las computadoras y seguramente que vamos a encontrar la forma de establecer un intercambio con ellos”.

Aunque aseguró que “hay que estar muy emocionados” por poder mantener contacto con los extraterrestres, también niega rotundamente que Mafe Walker realmente pueda comunicarse con ellos.

Jaime Maussan afirmó que la mujer “no tiene ningún fundamento”: “¿Cómo la vamos a tomar en serio? Dice que recibe las... Digo, yo soy periodista y créanme que soy más escéptico de lo que ustedes consideran”, declaró.

“Yo necesito pruebas, necesito evidencias, no tengo ninguna con esta persona. La respeto, es muy respetable, pero hasta el momento no es serio porque no lo puede demostrar”, agregó.

Finalmente, Jaime Maussan comentó que existe un “fenómeno que ya pretende iniciar comunicación con los humanos. Estamos muy cerca de lograr que las autoridades consideren que este fenómeno no es de la tierra y en ese momento, estarán obligadas a iniciar un proceso de comunicación”,