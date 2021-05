Jaime Garza murió el pasado viernes 14 de mayo, a causa de diversos padecimientos que poco a poco lo sumieron en la depresión y le quitaron las ganas de vivir.

Así lo revelaron Mariana, sobrina de Jaime Garza, y Rosita Pelayo, exesposa del fallecido actor, con quien mantuvo una gran amistad hasta el día de su muerte.

La comediante incluso reveló que el golpe anímico más fuerte que le habría hecho tirar la toalla a Jaime Garza fue la noticia de que le podrían amputar otra pierna.

En una charla breve con reporteros durante el funeral de su tio, Mariana Garza contó que un día antes de su muerte, el actor de ‘Simplemente María’ le hizo una revelación a su hermana Ana Silvia.

Rosita Pelayo también acudió al funeral, realizado en la Ciudad de México. La comediante recordó que a pesar de haber sido esposos un tiempo, fue su amistad la que pervivió.

Pelayo también habló sobre una charla que tuvo hace poco con Jaime Garza, en la que le confesó sus nulas ganas de seguir luchando por vivir.

“Él tenía diabetes, lo habían operado hace como mes y medio, dos meses, de su pierna y él me dijo, todavía me contó ‘es que el doctor me dijo que si no me operaba, quizás perdía yo la pierna, y yo no puedo vivir ya, no vivo si me quitan la pierna’, ya dos piernas, dice ‘no, yo no puedo’”

Rosita Pelayo, exesposa de Jaime Garza