A pesar de los escándalos que han rodeado en los últimos días a Christian Nodal, el cantante estrenó otro sencillo de su álbum ‘Forajido’, el cual se llama ‘Limón con sal’ y de esto habla.

El cantante lanzó el primer sencillo de ‘Forajido’ en febrero el cual se llamó ‘Ya no somos, ni seremos’, luego sacó la canción ‘Aguardiente’ y ‘Vivo en el 6′.

Finalmente Christian Nodal estrenó su primer EP con Sony Music el cual cuenta con seis temas inéditos realizados por compositores como:

El cantante reveló que estas seis canciones estaban hechos con todo su amor para sus fans y que tenían un mensaje cada una de estas para que las dedicaran a quien quisieran.

‘Forajido’ ya está disponible en las principales plataformas y cuenta con estas canciones:

Tras estrenar su EP, Christian Nodal ha tenido un gran éxito e incluso su tema ‘Limón y sal’ ya cuenta con más de 212 mil visitas en Youtube.

Hasta el momento solo tres de sus temas cuentan con un video oficial, a pesar de eso, el video de ‘Limón y sal’ se ganó el corazón de sus fans, quienes la han llenado de halagos.

“Hace mucho esperando esta canción’ y “Cada que saca una canción, sabemos que nos va a quedar como anillo al dedo” fueron algunos de los comentarios en el video de esta canción.

‘Limón y sal’ narra la historia de una pareja que se encuentra celebrando en ‘clandestinidad’ y se encuentran en una situación de conquista y coqueteo.

“Quédate otro rato más, que no sé si tenga un motivo para celebrar, pero lo podemos inventar y otro shot no te va caer mal” así comienza el sencillo que se ha vuelto tendencia desde el estreno del EP de Christian Nodal.

“Échale limón con sal, que nada malo va pasar. Y si para algo, no la pienses tanto, que nadie se va a enterar. Aún no somos nada, pero tú me celas ¿será que te gusto y por eso te quedas?”

'Limón y sal'