Vía Instagram, J Balvin dedica emotivo mensaje a su mamá por su cumpleaños. El cantante no pasa por alto el día pese a que su familia no se encuentra en la mejor situación.

Y es que desde el pasado mes de diciembre, Alba Meryl Balvin se contagió de Covid-19, por lo que lleva varios días hospitalizada puesto que las secuelas complicaron su salud.

Por lo que J Balvin aprovecha cualquier momento para estar cerca de su mamá, quien hoy cumple un año más vida, razón por la que el cantante de género urbano le escribió bellas palabras.

“Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, pero acá estamos juntos. Quiero celebrar tu cumpleaños y aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga” J Balvin

Así como le agradece su propia existencia: “Tú fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio”.

Y, por supuesto, todas sus enseñanzas además de su resilencia porque pese a su batalla contra una enfermedad, siempre tiene una sonrisa, un chiste y algo positivo que decir.

J Balvin y Alba Meryl Vázquez, su madre (@jbalvin / Instagram)

J Balvin reconoce la fortaleza y bondad de su mamá

Con el corazón expuesto, J Balvin recuerda aquella ocasión en que su mamá despertó tras pasar unos días inconsciente solo para pedirle que ayudara a esas personas que luchaban contra el Covid-19 y no tenían dinero para sus medicamentos.

“Eso evidencia tu grandeza y que a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo”, citó y sin más, cuando casi nos hace llorar, reveló que su mamá también está al pendiente de él, más de lo que uno podría pensar.

Y dejando claro que solo tiene palabras de amor y agradecimiento para la mujer que le dio vida, la enaltece por ser la mejor esposa, mamá, abuela y amiga.

“Soy una persona mejor cada día y con más conciencia de mis imperfecciones gracias a ti”, señala y le asegura que saldrán adelante.

“Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: ‘no le tengamos miedo al miedo’. ¡Grande, madre! Como tú misma de haces llamar: ‘El Milagro’”, concluye.

J Balvin felicita a su mamá por su cumpleaños (@jbalvin / Instagram)

Cabe recordar que hace unos días, doña Alba Meryl Balvin fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos (UCI), razón por que la que el cantante de “Ambiente” pidió a sus fans que rezaran por la salud de su mamá.