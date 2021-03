Tras recibir una ola de críticas por decir que tomó dióxido de cloro para tratarse el coronavirus, Ivonne Montero se defendió y habló de su salud.

Hace unos días Ivonne Montero reveló que se había contagiado de coronavirus, por lo que se mantendría aislada en su casa, sin embargo, detalló que estaba tomando dióxido de cloro para tratarse del Covid-19, por lo que recibió una ola de críticas, de las cuales salió a defenderse.

Y es que, cuando la actriz, Ivonne Montero informó a sus seguidores en redes sociales que dio positivo a coronavirus, indicó que se cuidaba y protegía con dióxido de cloro, además, reveló que sufrió daño pulmonar .

Ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, Ivonne Montero, de 46 años de edad, habló en un video de cómo se encuentra su estado de salud, y se pronunció sobre las opiniones en su contra, aunque también agradeció a los fans que siempre le mostraron su apoyo.

“Ya estamos bien. Vi por ahí que hubo muchos, no ataques sino malos comentarios respecto a mi manera de mostrarles cómo fue que yo logré salir de esta cuestión que me aquejó. Me dio mucha tristeza, me sorprende demasiado, porque estamos hablando de un proceso que salva vidas”. Ivonne Montero

Ivonne Montero asegura que “salió adelante” gracias al dióxido de cloro

En su video, Ivonne Montero defendió el procedimiento que utilizó para tratarse contra el coronavirus, el cual fue tomar dióxido de cloro, que asegura gracias a eso salió delante de la enfermedad.

“Hay mucha restricción con respecto a la información sobre este procedimiento que yo llevé a cabo y del que estoy muy agradecida, porque gracias a él fue que yo salí y ahora me encuentro bien”. Ivonne Montero

Asimismo, la actriz mexicana explicó que se informó sobre dicha sustancia para estar segura de consumirla, sobre todo porque se trata de su vida y aclaró que cada quien es libre de tomar esa decisión.

También, enfatizó en que nunca sugirió a sus seguidores que hicieran uso del dióxido de cloro como algunos medios de comunicación “ desinformaron ”.

“Yo no estoy sugiriendo nada. Esto lo llevé yo a cabo en mi persona, así fue como yo salí y así es como estoy ahorita”. Ivonne Montero

Por otro lado, Ivonne Montero contó a detalle cómo fue su experiencia al enfermar de coronavirus, destacando que al saber que sufrió daño pulmonar comenzó con el tratamiento de dióxido de cloro y finalmente lamentó la forma en que algunos medios hicieron nota sobre ella.