Hace unos días surgió un audio donde el productor de la obra de Silvia Pinal, Ivan Cochegrus, reveló intimidades de la familia Pinal, ahora asegura que esta grabación está editada.

Iván Cochegrus es le productor de la obra ‘Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!’, donde Silvia Pinal es la protagonista.

El pasado viernes 13 de mayo, el programa ‘De Primera Mano’ reveló uno audio donde Ivan Cochegrus aseguraba que el hijo de Silvia Pinal tenía una amante.

Silvia Pinal e Iván Cochegrus. (@ivan.cochegrus / Instagram)

“Hay otra muchachita muy bonita que trabajaba en la pizzería, muy bonita, creo que por ahí viene el problemita, porque me dijo Luis Enrique: ‘Iván ayúdame con Mary, consíguele trabajo, porque ya no la quiere Mayela, la me la corrió de la pizzería” Iván Cochegrus

Además arremetió contra Stephanie Salas y aseguró que la puso en su lugar tras intentar que los medios no ingresaran a la obra a grabar a su abuela.

“Y qué crees que quería, que no dejara entrar yo a los medios a grabar, o sea que hiciera la alfombra y que yo les diera el material grabado para cuidar que no se vaya una mala imagen de la abuelita (...) Y me la tuve que poner en su lugar Rosario, que entren y graben” Iván Cochegrus

¡Productor de Silvia Pinal filtró polémica información de la Dinastía! Según estos AUDIOS @deprimeramano👌: https://t.co/nfthkPHbGD https://t.co/Wi4rx39XPF — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 13, 2022

Iván Cochegrus dice que trataron de extorsionarlo con los audios

Tras la publicación de lo audios donde Iván Cochegrus revela intimidades de la familia Pinal, el productor reveló que lo quisieron extorsionar con esta grabación.

Mencionó que la llamada que tuvo con Rosario Murrieta, conductora de ‘Ventaneando’, fue grabada por una persona cercana a él.

Dijo que le pidieron 50 mil pesos a cambio de no revelar los audios y por eso levantó una denuncia.

Iván Cochegrus explicó que la persona que lo extorsionó tenía antecedentes penales y estuvo en la cárcel, además criticó a Imagen Televisión por transmitir la conversación sin verificar su procedencia.

Comenta que cuando lo llamaron para que no revelaran esta información, estuvo acompañado de Sylvia Pasquel.

Aseguró que los audios estaban editados y le pidió una disculpa a Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán (@luisenriquegp / Instagram)

La esposa de Luis Enrique Guzmán dijo que lo perdonó, pero no lo quería volver a ver: “De hecho ya lo perdoné, me habló, me pidió perdón, le dije que sí, porque yo pasé por lo mismo, pero pues sí le dije que simplemente ya no lo quiero volver a ver, ni saber de él”.

Iván Cochegrus afirma que la familia Pinal dio su autorización para hacer un nuevo espectáculo en forma de homenaje.

Dice que la obra donde aparece Silvia Pinal ha tenido una gran aceptación en el público y confirmó que que Alejandra Guzmán acudirá a ver la obra cuando finalice su gira.

Por otro lado, las familia Pinal no ha dado más declaraciones sobre las palabras de Iván Cochegrus.