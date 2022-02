Isabel Lascurain asegura ser “como una hermana mayor” para Gian Marco, esto en respuesta a los rumores de un supuesto romance entre los cantantes.

Luego de que la revista TV Notas, publicará que la cantante Isabel Lascurain conocida por ser integrante de la agrupación Pandora, había reencontrado el amor con Gian Marco.

En entrevista para el programa de YouTube de Mara Patricia Castañeda, la cantante Isabel Lascurain habla por primera vez y desmiente lo dicho.

“Hazme el favor, somos muy amigos, soy como su hermana mayor. ¡Claro que no hay romance!” Isabel Lascurain

Gian Marco e Isabel Lascurain (Instagram)

Aseguró Isabel Lascurain tras ser cuestionada sobre el tema. Incluso la cantante dijo que ambos artistas tomaran el chisme a broma.

“Gian Marco me llama cuando salió la dichosa revista y me dice hola novia y yo de what, y me dice ve lo que salió, nos comenzamos a reír a carcajadas, unas fotos photoshopeadas, nada que ver” Isabel Lascurain

Pese a lo dicho Isabel Lascurain dijo adorar a Gian Marco , tener muy buena química, pero como amigos.

Más no como la historia que se inventaron de ellos, por lo que Isabel Lascurain dijo que si no salieron a desmentir lo dicho por la revista debido a que no le dieron importancia.

Tan así fue que l a cantante reveló que hasta su hijo se tomó a risa el supuesto romanc e de su madre por lo que el joven llamaba Gian Marco “padrastro” en forma de broma.

Isabel Lascurain habla de cómo conoció a Gian Marco

Isabel Lascurain de Pandora cuenta cómo ha sido su relación desde que conoció al cantautor peruano Gian Marco, tras los rumores de un supuesto romance entre ambos.

Ante esto Isabel Lascurain dijo conocer Gian Marco desde 1996 , luego de que el peruano les diera una canción a Pandora.

La primera canción que Gian Marco había dado a alguien para que la interpretase, según dijo Isabel Lascurain.

Isabel Lascurain y Pandora (@isabel_lascurain/Instagram )

Esto luego de que ambos artistas coincidieran con una amistad en común, por lo que una muy buena amiga de Isabel Lascurain, le propuso a Gian Marco dar una de sus canciones a Pandora.

Ante esto Isabel Lascurain explicó que desde que conoció a Gian Marco formaron una muy buena química.

Incluso dijo que gracias a que ella llevó a Gian Marco a un concierto de Emmanuel, fue cuando el peruano le dio al cantante el tema ‘Sentirme vivo’.

En donde la carrera como compositor de Gian Marco despegó, y desde ese entonces se convirtieron en muy buenos amigos.