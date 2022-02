Gian Marco revela la relación que tiene con Isabel Lascurain en una reciente entrevista que tuvo con la presentadora de televisión, Mariela Encarnación.

El peruano, Gian Marco se ha posicionado como uno de los cantautores y compositores más exitosos a nivel internacional.

Así que cualquier acontecimiento que gire en torno a él siempre se vuelve de gran interés; justo así ocurrió en esta ocasión con Isabel Lascurain, del grupo musical Pandora.

Luego de que comenzaran los rumores de que había iniciado un supuesto romance entre Gian Marco e Isabel Lascurain, el cantautor explica cómo es la relación que mantiene con la vocalista de Pandora.

Fue el pasado 1 de febrero que una revista mexicana de espectáculos ocasionó gran revuelo tras señalar que Gian Marco de 51 años e Isabel Lascurain de 61, mantenían una relación sentimental.

Sin embargo, esta información fue desmentida por el propio Gian Marco, quien se refirió a esto último como “chisme farandulero”.

Fue durante una entrevista que el peruano tuvo con Mariela Encarnación, misma que ella transmitió en vivo en sus redes sociales que se tocó el tema que generó gran escándalo en los últimos días.

Cabe mencionar que cuando la presentadora le hizo la pregunta, Gian Luca estalló en risas debido a lo absurdo que le había parecido la noticia.

Entonces explicó que Isabel Lascurain para él es como una hermana mayor, dejando en claro que si tienen una relación, pero es una relación de amistad.

View this post on Instagram

De igual manera, detalló que a Isabel Lascurain y a Pandora les debe mucho, pues gracias a ellas fue que creció su trayectoria en la industria de la música, luego de que ellas fueran las primeras en permitirle escribir una canción para un tercero.

“A Isabel y a Pandora yo les debo mucho porque fueron las primeras que me dieron la oportunidad de escribir una canción para otra persona. A parte, ponen ‘se da la oportunidad con una persona que es 10 años menor que ella’ y no, no, imagínate”

Gian Marco