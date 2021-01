A través de un video Isabel Lascurain mostró las heridas que tenía después de ser arrastrada por sus dos perras.

Isabel Lascurain alarmó a sus seguidores al mostrar las heridas que tenía luego de que sus dos perras la arrastraran. La cantante reveló que el accidente ocurrió cuando fue al supermercado con sus mascotas.

En un video de su cuenta de Instagram, la integrante de Pandora compartió una dolorosa anécdota que resultó ser muy divertida para ella.

Isabel Lascurain muestra las heridas que le provocaron sus perros al arrastrarla

Isabel Lascurain reveló que el domingo pasado tenía que ir al supermercado, por lo que considero que era buen momento para salir con sus perras Kuki y Layla y que de esta manera caminaran.

“Uno sale bastante disfrazado por el cubrebocas, la careta, el gorro para no quemarte y allá voy con mis dos perras, que jala una más que la otra y yo estaba agotada de los brazos y con las correas detrás para poder frenarlas” Isabel Lascurain

La integrante de Pandora destacó en su video que terminó muy adolorida y cansada ya que sus mascotas la jalan mucho.

“Son como tres kilómetros de mi casa al lugar donde hago las compras... me bajé, muy cansada, los brazos agotados, las perras me jalaban” Isabel Lascurain

La artista detalló en Instagram que al llegar al supermercado le pidió a su hijo que bajará por las perras en el auto. Mientras se encontraba esperando sus mascotas la arrastraron causándole heridas.

“Me senté a reposar en una jardinerita de concreto y me senté cansada, agotada por estas dos. Y aparece una señora caminando por la banqueta una señora con un perrito y claro estas dos, yo distraída y no estaba alerta... me han puesto una jalada mis perras porque salieron a querer atacar al perro y salgo arrastrada por mis perras” Isabel Lascurain

Isabel Lascurain detalló que terminó toda sucia mientras que sus elementos de protección por el Covid-19 fuera de lugar. En este sentido la cantante agradeció que su identidad no quedó al descubierto.

“Me fui toda empolvada a hacer mi compra y me empezó a ganar la risa porque dije ‘qué ridículo’ porque fue como de cámara escondida y ojalá alguien lo hubiera grabado, porque fui arrastrada por dos perros, con esa señora con todo mal y la careta” Isabel Lascurain

Antes de finalizar su video, la integrante de Pandora mostró sus dos heridas: uno en el hueso de su dedo y otro en su rodilla. Aunque fueron leves detalló que si le duelen.