Revelan identidad de la tercera en discordia entre Isabel Lascurain y José Manuel Álvarez

Aseguran que a Isabel Lascurain le fueron infiel por más de un año. Incluso revelan el nombre de la amante del empresario José Manuel Álvarez.

A tres meses de haber anunciado su separación de José Manuel Álvarez, con quien estuvo casada por 22 años, se confirma que a Isabel Lascurain le fueron infiel durante un año y medio, incluso se revela la identidad de la tercera en discordia.

Una amiga de la cantante de Pandora, se acercó a la revista TVNotas para revelar que el empresario José Manuel Álvarez le puso el cuerno a Isabel Lacurain por más de un año, incluso antes de confesárselo a ella la enteraron enviándole captura de mensajes coquetos que su marido intercambiaba con una mujer.

Según la fuente, Isabel sospechaba de la infidelidad desde hace varios meses; sin embargo, no se atrevía a confrontar a su esposo por su hijo en común. Derramó muchas lágrimas por el engaño y aún así espero a que José Manuel no se lo negara.

Isabel Lascurain confirma engaño de José Manuel

José Manuel no aceptó que engañó a Isabel Lascurain, lo negó asegurando que solo tenía una amistad con la chica en cuestión y que lo disculpara por haber sobrepasado la línea del coqueteo; no obstante, ella no se quedó conforme con la versión y tampoco con las disculpas por lo que se puso a investigar a “la otra”.

La cantante y conductora de televisión habría creado perfiles falsos de Facebook para seguir a la amante de su marido, quien responde al nombre de Fatyma Reyes, quien es 16 años menor que Isabel. Fue así como se enteró de los detalles que su marido le daba así como de sus salidas, pronto paso de ser una simple observadora a una esposa celosa que iba a defender “lo suyo”.

Ambas mujeres se involucraron en una guerra al punto que la nueva conquista del empresario se burló de los perfiles falsos de la cantante y hasta la llamó naca por hacerlo.

José Manuel no habría tenido más remedio que aceptar que ya tenía otra relación, se separaron y ya están en trámites de divorcio. Él sería el más interesado en concluir su historia con Lascurain debido a que tiene planes de boda con Fatyma.