Mientras que Irina Baeva y Gabriel Soto se niegan a reconocer públicamente que las cosas entre ambos no van muy bien, sus acciones dicen más que sus palabras.

Fans de la pareja están dando por hecho que su relación está pasando por una crisis y por tanto su boda peligra, pero ¿es verdad? Ahora es Irina Baeva quien está reforzando rumores...

Verás, luego de que Gabriel Soto, de 47 años de edad, felicitara mediante Instagram a Irina Baeva por su cumpleaños número 30, la gente notó dos cosas:

¿Irina Baeva terminó con Gabriel Soto? Reencontrarse con su ex lo confirmaría

*A Gabriel Soto le faltó romanticismo.

*A Irina Baeva no le entusiasmaron las palabras que le escribió su novio.

Aunque la actriz agradeció las palabras de Gabriel Soto con un “te amo”, la declaración perdió fuerza cuando Irina Baeva reveló que deseaba volver a su ciudad favorita donde curiosamente no está su novio.

Hace unos momentos, Irina Baeva lamentó haber celebrado su cumpleaños arriba de un avión, sin embargo, tras reflexionar un poco, reconoció que sus últimos 10 años han sido tan buenos por lo que está más que agradecida.

“Tantos errores y aciertos, logros y experiencias, tantos aprendizajes me llevan a ser hoy la mujer que soy. Estoy tan orgullosa de mí misma. Del ser humano que soy, del camino que he recorrido, de los sueños que he cumplido, y, sobre todo, con tantas cosas por delante. Dicen que los 30 es la mejor etapa de la vida. *Así que 30 años ¡Hagámoslo!”

Irina Baeva