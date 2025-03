Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- no es rencorosa y quiere recuperar la relación con Maribel Guardia, pero desea que no haya dinero de por medio.

La disputa legal entre Maribel Guardia -de 65 años de edad- e Imelda Garza Tuñón continúa, pero una de las partes está abierta al diálogo.

Pues a pesar de la denuncia por violencia en su contra, Imelda Garza Tuñón sí haría las paces con Maribel Guardia.

Maribel Guardia denunció a Imelda Garza Tuñón en dos ocasiones por violencia familiar, por lo que sigue vigente el proceso.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Imelda Garza Tuñón fue cuestionada sobre si permitiría que Maribel Guardia conviviera con su hijo.

Imelda Garza Tuñón expresó que toda la familia tiene derecho a convivir con José Julián y no está cerrada a la idea de que vea a Maribel Guardia.

“Tenemos que encontrar la forma”, dijo Imelda Garza Tuñón sobre la convivencia entre su hijo y Maribel Guardia.

La actriz también mencionó que renunció a la pensión de 22 mil pesos que le daba Maribel Guardia, pues ella podía mantener sola a su hijo.

“No, le pedí que no lo hiciera (la pensión de Maribel Guardia) todo va a ser legalmente”

Imelda Garza Tuñón se encuentra trabajando en una obra de teatro y niega que su hijo esté viviendo carencias tras renuncia a la pensión de Maribel Guardia.

La también cantante fue cuestionada sobre su demandaría a las personas que han hablado mal de ella como, es el caso de Nagibe Abbud.

Imelda Garza Tuñón dio a entender que sí la va a demandar: “Ahí es sorpresa”.

Cuando se reveló la denuncia de Maribel Guardia contra Imelda Garza Tuñón, se difundió un video en redes sociales donde supuestamente la joven compra drogas.

Semanas después, el periodista Carlos Jiménez compartió capturas de las presuntas conversaciones entre el dealer e Imelda Garza Tuñón .

La actriz niega que ella sea la que habla en los audios y asegura que las autoridades no le han cuestionado sobre esta situación.

Pues la supuesta compra de drogas no se encuentra en la carpeta de investigación en su contra.

“A mí me parece muy extraño que esté armando toda una situación donde me llevan cosas y está muy extraño (…) Yo no recuerdo haber hecho ningún audio diciendo ese tipo de cosas”

Imelda Garza Tuñón