La nuera de Maribel Guardia, Imelda Garza-Tuñón de 33 años de edad, reaparece y hace frente a las acusaciones en su contra desde la denuncia que su exsuegra le puso.

Entre videos filtrados de supuestos dealers llegando a casa de Maribel Guardia de 65 años de edad, a dejarle drogas a Imelda Garza-Tuñón y las acusaciones directas de la actriz, la joven responde.

Y es que Imelda Garza-Tuñón hasta un “Dios la bendiga” le mandó a Maribel Guardia, para luego decir que desearía llegar a un acuerdo con su exsuegra.

La actriz Imelda Garza-Tuñón está en la promoción de su obra de teatro musical, La Sirenita, por lo que medios han aprovechado para cuestionarle sobre la polémica con Maribel Guardia.

En una entrevista con Sale el Sol, Imelda Garza-Tuñón dejó claro que por temas legales no puede hablar del proceso que está llevando para quedarse con su hijo, José Julián.

Sin embargo, sí aclaró algunos puntos específicos sobre Maribel Guardia, al ser esta quien la denunció ante las autoridades por descuidar a su nieto de 7 años de edad.

Y es que Imelda Garza-Tuñón fue clara diciendo que espera llegar a un acuerdo con Maribel Guardia, aunque no tiene claro si la quiere cerca.

Pese a que Imelda Garza-Tuñón y Maribel Guardia se mostraban muy unidas, la joven actriz señaló que en este momento no tiene claro si prefiere a la abuela de su hijo cerca o lejos, aunque sí ha tenido comunicación con la costarricense.

“Sí ha habido comunicación [con Maribel Guardia] al parecer sí vamos a llegar a un acuerdo (...) por supuesto al final es el interés de José Julián (...) No sé si me gustaría seguir conviviendo en familia, pero ahorita no sé, estoy indecisa”.

Imelda Garza-Tuñón, actriz.