Humberto Zurita no aguantó más y por fin reveló, sin darle más vuelta al asunto, qué es lo que hay entre Stephanie Salas y él, y lo dijo todo en una corta oración.

Stephanie Salas de 52 años de edad y Humberto Zurita habrían sido vinculados románticamente, sin embargo, ninguno había negado ni afirmado si era real.

Fue hasta ayer -3 de octubre-, que Humberto Zurita de 68 años de edad, se reveló con Maxine Woodside sobre sus sentimientos hacia la miembro de la dinastía Pinal.

Stephanie Salas, cantante y actriz (@stephaniesalasoficial)

Humberto Zurita y Stephanie Salas sí son novios y él la ama

Maxine Woodside tuvo en su programa de Teleformula a Humberto Zurita, pues este está en la promoción de ‘Papito querido’, sin embargo, también es perseguido por el tema del amor.

Aunque Humberto Zurita nunca negó que tuviera un romance con Stephanie Salas, tampoco lo había confirmado, hasta que fue interrogado por la reconocida periodista.

El productor, viudo de Christian Bach, no aguantó más y confirmó su noviazgo con Stephanie Salas de una manera única; dijo que la ama.

La periodista de 74 años de edad, le preguntó porqué no había contestado a los reporteros sobre su romance con la miembro de las Pinal y si a un programa en Argentina, pero sorprendiendo con su respuesta:

“Lo que yo le decía, tú me preguntas qué onda con Stephanie Salas, lo único que yo te voy a decir es la amo, punto, ¿okey?”. Humberto Zurita, actor.

Humberto Zurita aseguró que los reporteros no lo cuestionaban correctamente sobre Stephanie Salas, “¿Por qué no me abordaron cuando me vieron con ella?”.

Sin embargo, el productor y actor terminó por recordar que prefiere “no dejar entrar a su casa a cualquiera”, es decir, no le gusta hablar de su vida privada.

¿Y qué dice Stephanie Salas de Humberto Zurita? Ella pide no le rompan el corazón

Stephanie Salas también ya había brindado declaraciones sobre el romance con Humberto Zurita, apuntando “la gente puede decir lo que quiera”, pero él ya esclareció su amor.

Mientras tanto, Stephanie Salas ha vuelvo a cantarle al amor, pues recientemente subió un visual performance de su canción ‘Oh mi amor’, lanzada en 1992.

Aunque esta es una canción que dice canta al primer amor “y eso que sentimos cuando nos rompen profundamente el corazón”, la letra también profundiza en otros temas.

Stephanie Salas sí le canta al amor, pero con ‘Oh mi amor’, canción que compartió en su Instagram ayer 3 de octubre, pide que no le dañen una vez más el corazón.

“Oh mi amor, no vayas a dejarme triste el corazón…”. 'Oh mi amor', canción de Stephanie Salas.

¿Será que es un mensaje a Humberto Zurita tras decirle públicamente “te amo”?