Luis Enrique Guzmán está satisfecho con el veredicto que dictó el juez que válido la prueba de ADN que demostró que Apolo únicamente es hijo de Mayela Laguna.

Por lo que festejará al lado de su familia el resultado final ya que esto lo libera de cumplir con responsabilidades morales y obligaciones económicas con Apolo, quien no es su hijo biológico como tantas veces lo aseguró Mayela Laguna.

Pero sobre todo demuestra que él no mintió, por el contrario, fue engañado por su expareja.

Luis Enrique Guzmán (Luis Enrique Guzmán Instagram @luisenriquegp)

Hijo de Mayela Laguna ya no es de la familia Guzmán; pierde apellido de Luis Enrique Guzmán

En un encuentro con la prensa, Luis Enrique Guzmán confirmó que el veredicto sobre la paternidad de Apolo, es a su favor, así como indicó que es mentira que el caso haya presentado irregularidades como lo mencionó el equipo legal de Mayela Laguna.

“Estamos contentos, muy tranquilos y muy a gusto, la verdad”, dijo Luis Enrique Guzmán -de 53 años de edad- y enseguida informó que no solicitará un reembolso a Mayela Laguna -de 39 años de edad- en cuanto a la pensión que se le otorgó a Apolo.

Así como su abogada señaló que la parte demandante tiene 15 días hábiles para apelar la sentencia por lo que de no hacerlo inmediatamente a Apolo -de 5 años de edad- se le quitará el apellido Guzmán.

Por otra parte, aunque anteriormente expresó su deseo por mantener la comunicación con Apolo, el hijo de Silvia Pinal -de 93 años de edad- ha cambiado de opinión por lo que dejará que el destino se escriba solo.

“No quiero decir de un acercamiento, el futuro podrá decidir eso”, indica y finalmente revela estar tomando terapia ya que un año y medio de vivir “un asqueroso engaño” que afectó y aún afecta su vida.

Por lo que recuerda que él no fue quien hizo público el asunto de la paternidad como lo asegura su expareja.

Mayela Laguna no apelara veredicto sobre paternidad de Luis Enrique Guzmán

Mayela Laguna dice estar sorprendida por el resultado de la prueba de ADN ya que desde siempre estuvo segura que Apolo era hijo de Luis Enrique Guzmán.

Por lo que ahora que se sabe que no es así, Mayela Laguna no apelará el veredicto y tampoco quiere que Luis Enrique Guzmán tenga una relación con el menor.

“Luis no quiere tener contacto con él, yo no voy a permitir que sea nada”, dice e inmediatamente asegura que no engañó con dolo a nadie. “Si llegue a estas instancias es porque estaba completamente segura”.

Finalmente deja claro que no se disculpará con nadie ya que no engañó con dolo y su hijo le dio felicidad y amor a la familia Guzmán.