Hijo de Chabelo acepta problemas en el estado de salud de su papá: “Mi viejo no es eterno”. Xavier López Miranda reveló que los últimos años han sido complicados para el famoso pues su salud se ha visto mermada.

Tras versiones que aseguraban que Xavier López, mejor conocido como Chabelo, tiene Alzheimer, su hijo confesó que su papá se encuentra totalmente retirado del medio del espectáculo debido a problemas en su salud.

Luego de que se anunció el regreso de Chabelo a la televisión con una bioserie, caricatura y programa de concursos, su hijo reveló más detalles sobre estos proyectos.

Chabelo no es el famoso más longevo de México; estos 5 artistas son mayores que él

Después de siete años de ausencia, Chabelo regresará a la televisión con tres importantes proyectos que acercarán a los seguidores del famoso un poco más a su vida.

Durante el programa de Javier Poza se presentó una entrevista con el hijo de Chabelo quien habló sobre los planes que se tienen con la bioserie, caricatura y programa de concursos.

Xavier López Miranda confesó ante los micrófonos que su papá ha sufrido algunos problemas de salud, sin embargo Chabelo le ha echado muchas ganas para poder salir adelante.

Durante su conversación, Xavier López Miranda destacó que a los 87 años de su papá es normal que se presenten algunos problemas de su salud debido a su edad y al ritmo de trabajo que llevó durante varios años.

Sin hablar sobre los rumores que señalan que Chabelo tiene Alzheimer, Xavier López Miranda destacó que su papá se encuentra totalmente retirado por los problemas de salud a los que se ha enfrentado.

El comentario del hijo de Chabelo surgió luego de que Javier Poza le cuestionará si sería posible que Chabelo narre su propia historia.

En ese sentido Xavier López Miranda destacó que contrario a lo que señalan algunos memes, Chabelo no es eterno y ha enfrentado algunos problemas de salud.

“Mi papá está absolutamente retirado, principalmente por motivos de salud. Contrario de lo que piensa mucha gente, mi viejo no es eterno, ojalá lo fuera, y ha tenido un par de años difíciles. Está bien y muy fuerte, pero él está ya retirado”

Javier Poza le cuestionó de manera directa sobre el estado de salud de Chabelo, de inmediato Xavier López Miranda confesó que ha tenido años difíciles, pero le sigue echando ganas.

Xavier López Miranda reconoció que la pandemia no fue fácil para su papá y aunque ha demostrado su gran fortaleza, ya tiene 87 años y a veces no es fácil.

“Está bien, no ha sido fácil, no ha tenido un par de años fáciles. Ha tenido problemas de salud. El encierro no fue fácil para él, pero ahí va (…) Mi padre es un hombre muy fuerte, le echa muchas ganas, pero también son 87 años, aunque él quiere ya son 87 años”

Xavier López Miranda