Jayden James Federline, hijo menor de Britney Spears, rompió el silencio sobre su relación con la cantante, revelando por qué él y su hermano Sean Preston llevan meses sin hablar con su famosa madre.

En entrevista para el canal británico ITV, Jayden James Federline, de 15 años, también dio su opinión sobre la tutela legal a la que estuvo sometida Britney Spears durante más de 10 años y sobre el papel que desempeñó su abuelo Jaime Spears en el asunto.

Britney Spears (@britneyspears)

Las palabras del hijo menor de Britney Spears han dejado sorprendidos a los fans de la cantante, pues ha salido en defensa de su familia materna, a la que la cantante ha acusado de diversos abusos en su contra e incluso considera que deberían ir a la cárcel.

Hijo de Britney Spears dice que no se siente cómodo con ella

El hijo menor de Britney Spears reveló que él y su hermano Sean Preston llevan meses distanciados de su madre porque ya no se sentían “cómodos” con ella:

“El tipo de ambiente que nos brindó no fue muy cómodo para mí y mi hermano. Una vez que tienes diez u 11 años, es cuando te das cuenta de las cosas. No hay odio. . . Tengo muchas ganas de volver a verla. Me hará feliz y hará feliz a Preston” Jayden James Federline, hijo menor de Britney Spears

Britney Spears (Tomada de video)

Hijo de Britney Spears cuenta por qué no fue a la boda de su mamá

Jayden James también contó por qué él y su hermano, quien declinó hablar en la entrevista, decidieron no acudir a la boda de su madre con Sam Asghari, adjudicando el asunto a las tensiones familiares:

“Simplemente no era un buen momento para ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo fuéramos Preston y yo, no veo cómo esa situación hubiera terminado en buenos términos” Jayden James Federline, hijo menor de Britney Spears

En noviembre de 2021, una jueza de Los Ángeles dio por terminada la tutela que controló la vida de Britney Spears por más de una década y que cedió el control de sus finanzas a su padre, Jamie Spears.

Para recuperar su libertad, Britney Spears acudió a la Corte y denunció que su padre y el resto de su familia había abusado del poder de la tutela, para obligarla a trabajar sin descanso, limitarle el acceso a su dinero, obligarla a tener un dispositivo intrauterino, entre otros abusos.

Britney Spears, Sam Asghari

Hijo de Britney Spears aboga por su abuelo... aunque tiene una orden de restricción en su contra

Pese a ello, el hijo menor de Britney Spears defendió el recurso legal y el desempeño de su abuelo Jamie Spears:

“Al principio, solo estaba tratando de ser como cualquier padre que la dejara perseguir el sueño de su hija de convertirse en una superestrella, pero pensé que tal vez la tutela se prolongó demasiado... Probablemente por eso mi madre estaba muy enojada por toda la situación para la que estaba trabajando. demasiado tiempo y personalmente creo que lo fue”. Jayden James Federline, hijo menor de Britney Spears

Más aún, Jayden James Federline abogó por su abuelo e incluso mostró mayor interés por retomar la relación con él que con su madre.

“Realmente me siento mal. Preston y yo nos sentimos mal, queremos verlo. Quiero verlo, sentarme con él al lado del piano, hablar de mi futuro. Me encanta. Mirando hacia atrás, me arrepiento de haber dicho todo tipo de cosas”. Jayden James Federline, hijo menor de Britney Spears

Esto causó gran sorpresa, considerando que desde 2019 los dos hijos de Britney Spears tienen una orden de restricción en contra de su abuelo por un altercado.