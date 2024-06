Dani Flow recuerda que su hija fue expulsada del kinder tras la cancelación que sufrió al principio de este año ¿por sus letras morbosas?

En enero del 2024 el nombre de Dani Flow -de 28 años de edad- se convirtió en tendencia luego de que se viralizó una entrevista que dio para el podcast de Charly Galleta en junio de 2022.

En esta conversación, Dani Flow hizo fuertes declaraciones en contra de las mujeres y la lucha feminista, razón por la que empezó a recibir ataques en las redes sociales.

Pero además, Daniel Balladares -mejor conocido como Dani Flow- fue acusado de normalizar la pedofilia por un verso de un free style que hizo en 2019.

A cinco meses de que fuera cancelado por sus declaraciones, Dani Flow recordó que pensó que su carrera podría acabar y es que mucha gente dejo de seguirlo.

Sin embargo, Dani Flow sorprendió al revelar que no fue el único que sufrió por su cancelación y es que su familia también se vio afectada.

A lo largo de su trayectoria Dani Flow ha protagonizado varias polémicas, desde críticas por las letras explícitas de su música hasta por hacer pública su relación poliamorosa.

Dani Flow ha señalado que se hace cargo de las consecuencias que pueda tener sus acciones, sin embargo confesó que sus polémicas le han llegado a afectar a su familia.

Y es que luego de que a principios de este año se enfrentó a la cancelación, Dani Flow reconoció que lo que más le dolió es que su pequeña hija Lucie se viera afectada.

En una nueva entrevista para el podcast de Charly Galleta, Dani Flow habló sobre los difíciles momentos que vivió luego de los ataques que recibía.

Dani Flow destacó que en ese momento le pasaron muchas cosas y es que incluso su hija fue expulsada del kinder “por su culpa”.

En su conversación, Dani Flow recordó como le hablaron para decirle que su hija estaba fuera del kinder, por la preocupación de los otros padres de familia.

“Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña del kinder (…) Me dijeron: ‘Oye, los papás están preocupados’. No sabía qué hacer. Ya después llegaron otras opciones en donde el panorama no estaba tan cerrado”

Dani Flow