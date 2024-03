Dani Flow -de 28 años de edad- defendió sus canciones y, pese a saber que son vulgares, alega que no están hechas para las mujeres que se ofenden fácilmente.

Y es que no es nuevo que el cantante, también conocido por sus fanáticos como “El Rey del Morbo”, se vea envuelto en este tipo de polémicas.

Pues las canciones de Dani Flow constantemente son señaladas de ser machistas y misóginas por la forma en la que se expresa de las mujeres a través de la música.

Sin embargo, el cantante parece estar seguro de lo que escribe en sus letras, pues asegura que sus canciones no son para todo público y que es entendible.

Fue durante una breve entrevista que se le preguntó a Dani Flow respecto a las nuevas críticas que recibieron sus canciones.

Mismas que, como de costumbre, fueron tachadas de ser vulgares y de mal gusto.

Aún así, Dani Flow no tuvo miedo en defender su trabajo. Dando a entender que no es obligación de las personas escuchar toda la música que sale en la actualidad:

“Evidentemente lo vulgar siempre va a tener ese lado al que mucha gente no le puede gustar. Pero creo que ya estamos muy adelantados y cada quien escucha lo que quiere”.

Del mismo modo, Dani Flow defendió que sus canciones, evidentemente, no están hechas para las mujeres a las que no les gusta el morbo.

Pues son precisamente las personas que se terminan ofendiendo y enojando con facilidad por su música.

Por el contrario, Dani Flow sostiene que sus canciones están pensadas para las personas que sí disfrutan de lo vulgar.

Señalando que no pretenden ofender, ya que están hechas a las mujeres que les gusta la fiesta y que solo buscan pasar un buen rato.

“Entiendo perfecto que hay gente a la que no le gusta. [...] Si a la mujer no le gusta, de alguna manera la va a ofender. Pero esa música no está hecha para ellas, está hecha para las mujeres que le gusta la fiesta, las que quieren pasarla bien”.

Dani Flow